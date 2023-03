Zapis dotyczący akwariów w kształcie kuli znalazł się w zbiorze przepisów o ochronie zwierząt. Przygotował go zespół ekspertów i przedstawicieli zarządu miasta - poinformowano w lokalnym wydaniu dziennika "Corriere della Sera".

Jak się zaznacza, poprzednie przepisy miały na celu zwalczanie maltretowania zwierząt, te nowe zaś zawierają szereg kroków i wskazówek dotyczących ich odpowiedniego traktowania.

I tak na przykład zabroniono nadmiernego obciążania zwierząt roboczych pracą. Jest też mowa o możliwości wejścia psów do budynków użyteczności publicznej, gdzie wcześniej miały zakaz wstępu.

Włochy: Zakaz hodowania rybek w okrągłych kulach. Podano powody

Ale po raz pierwszy wspomniano też o rybkach akwariowych zakazując trzymania ich w szklanych kulach.

W uzasadnieniu podano kilka powodów; ograniczone rozmiary takich akwariów, co uniemożliwia wystarczające natlenienie wody. Poza tym, wyjaśniono, kształt naczynia zmusza rybki do pływania w kółko; to zaś sprawia, że mają one wypaczoną wizję otoczenia na zewnątrz i wywołuje stres. W świetle nowego rozporządzenie można to uznać za maltretowanie.

Nowy regulamin w sprawie ochrony zwierząt musi jeszcze ostatecznie zatwierdzić rada miejska Treviso.