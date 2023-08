Susza odkryła wraki statków. Zauważono je przypadkiem

Chociaż wiedziano o tym, że rzeka skrywa pod mętną wodą pozostałości po statkach, to dopiero niski poziom wody pozwolił na to, aby je zobaczyć. Ice House Museum opublikowało w mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcia. Woda opadła na tyle, że drewniane konstrukcje niemal wystają nad powierzchnię.

Jeden z użytkowników stwierdził, że być może jest to hiszpański statek, w ocenie innego łódź mogła zaś należeć do piratów. Autorzy wpisu podają także, że mógł to być parowiec, jednak w poście zauważają, że wraków było aż pięć. "Wygląda na to, że mają podwójny kadłub, ze ścianą zewnętrzną połączoną ze ścianą wewnętrzną żeliwnymi kolcami" - czytamy.