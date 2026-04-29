Płonie poligon w Holandii. Alerty dla części kraju, w akcji śmigłowce
Na poligonie wojskowym we wsi 't Harde na skraju lasu Veluwe w prowincji Geldria, największej w Holandii, trwa pożar. Według krajowego koordynatora ds. pożarów terenów naturalnych Edwina Koka z Holenderskiego Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego jest to "wyjątkowo duży pożar". Nie ma informacji o poszkodowanych.
W skrócie
- Na poligonie wojskowym we wsi ’t Harde w Holandii trwa wyjątkowo duży pożar, dym jest widoczny z dużej odległości i wydano alert NL-Alert dla kilku regionów.
- Pożar wybuchł podczas ćwiczeń, w których zaplanowano m.in. użycie materiałów wybuchowych, a w akcji gaśniczej uczestniczą dwa śmigłowce transportowe sił powietrznych.
- Z powodu pożaru zamknięto autostradę A28. Tego samego dnia pożary wystąpiły także w rejonie Tilburga i Helden.
Holenderskie ministerstwo obrony potwierdziło nadawcy publicznemu NOS, że pożar na poligonie wybuchł podczas ćwiczeń. Wydano alert NL-Alert dla kilku regionów.
Dym przemieszcza się na zachód, jest widoczny z dużej odległości i wyczuwalny w znacznej części kraju. Straż pożarna spodziewa się opanowania ognia w ciągu kilku godzin, ale dogaszanie może potrwać znacznie dłużej.
Pożar na poligonie w Holandii. Wcześniej informowano o ćwiczeniach z materiałami wybuchowymi
Ministerstwo obrony przekazało NOS, że nie ustalono jeszcze, czy to ćwiczenia spowodowały pożar.
Według informacji opublikowanych przez ministerstwo, tego dnia zaplanowano m.in. strzelanie z karabinów i karabinów maszynowych, użycie armat oraz pracę z materiałami wybuchowymi.
Wysłano NL-Alert dla prowincji Flevoland północnej i wschodniej części Geldrii oraz regionów Gooi i Vechtstreek. Mieszkańcom zalecono zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji.
NL-Alert to system alarmowy, który ostrzega o sytuacjach zagrażających życiu, takich jak pożary, ekstremalne warunki pogodowe czy materiały niebezpieczne. Komunikat wyjaśnia, co się dzieje, co należy zrobić i gdzie znaleźć więcej informacji. Alerty są automatycznie wysyłane na telefon komórkowy. Komunikaty pojawiają się również na ekranach reklamowych i w środkach transportu publicznego.
W akcji gaśniczej uczestniczą dwa śmigłowce transportowe sił powietrznych, które zrzucają wodę na płomienie.
Pożar spowodował utrudnienia w ruchu lotniczym i drogowym
Z powodu ograniczonej widoczności zamknięto autostradę A28 między 't Harde a Wezep w obu kierunkach.
Pożar powoduje utrudnienia także w ruchu lotniczym. Według kontroli ruchu lotniczego piloci pytają, czy mogą przelecieć nad dymem czy powinni go ominąć.
Tego samego dnia odnotowano też pożary w rejonie Tilburga w Brabancji Północnej oraz Helden w Limburgii. Lokalne służby ostrzegają, że wysokie temperatury, silny wiatr i niska wilgotność powietrza sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia na terenie kraju.