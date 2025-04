Płomienie dostrzeżono w środę rano, między miejscowościami Mesilat Zion a Neve Shalom . Z pożarem walczy kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, wspomaganych przez 11 samolotów gaśniczych oraz dwa śmigłowce. Ni ma doniesień o ofiarach, jednak doszło do potężnych utrudnień komunikacyjnych.

Minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben Gvir, napisał w oświadczeniu, że uda się na ogarnięte pożarem tereny. To kolejne zdarzenie tego typu w tej części Izraela.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu apelował wtedy o intensywną walkę z pożarem, by nie dopuścić, by zbliżył się do Jerozolimy. Ostatecznie udało się temu zapobiec, jednak trzeba było ewakuować miejscowości Eshtaol, Beit Meir i Mesilat Zion.