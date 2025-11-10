Jak donoszą rosyjskie media, Dołgich, który fortunę zdobył dzięki kryptowalutom, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło w nocy 9 listopada na autostradzie w północnej części Moskwy.

Rosja. Wypadek milionera w Moskwie. Nie żyje Aleksiej Dołgich

Według ustaleń milioner rozpędził swoje Lamborghini Ursus d do około 150 km/h, stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w barierki, obrócił się i stanął w ogniu.

Na tym odcinku jest ograniczenie do 50 km/h.

Samochodem podróżowały cztery osoby. Śmierć na miejscu poniósł Dołgich i jego znajomy, Iwan Sołowjow. Do szpitala z licznymi złamaniami i oparzeniami trafiło dwóch kolejnych pasażerów.

Z pojazdu na ulicę miały wylecieć pliki banknotów.

Setki mandatów i pranie brudnych pieniędzy

"Aleksiej Dołgich przedstawiał się jako kryptobiznesmen, ale jego reputacja nie była do końca nieskazitelna" - podaje gazeta.ru.

Według publikacji przypisywane było mu pranie brudnych pieniędzy.

Jak podają rosyjskie media, przez 15 miesięcy od zakupu lamborghini 36-latek zdążył dostać 586 mandatów. Ostatni wystawiony został 1 listopada tego roku.

