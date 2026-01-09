Leon XIV, pierwszy w historii papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, wyraził głębokie zaniepokojenie faktem, że dialog i konsensus są coraz częściej zastępowane przez rozwiązania oparte na sile militarnej.

- Wojna znów jest w modzie, a zapał wojenny się rozprzestrzenia - zauważył hierarcha, wskazując na słabość organizacji międzynarodowych w obliczu globalnych napięć.

Watykan. Papież o pojmaniu Nicolasa Maduro

Znaczną część przemówienia papież poświęcił sytuacji w Wenezueli, odnosząc się do niedawnego pojmania prezydenta Nicolása Maduro przez siły amerykańskie. Leon XIV wezwał wspólnotę międzynarodową do ochrony praw człowieka i praw obywatelskich mieszkańców tego kraju.

Duchowny podkreślił konieczność "szanowania woli" narodu wenezuelskiego w procesie kształtowania jego przyszłości.

Choć w przeszłości jako kardynał Robert Prevost krytykował niektóre aspekty polityki administracji Donalda Trumpa, w piątkowym wystąpieniu nie wymienił nazwiska prezydenta USA, skupiając się na uniwersalnych zasadach dyplomacji i suwerenności.

Płomienne przemówienie papieża. "Wolność słowa gwałtownie się kurczy"

W porównaniu do pierwszych ośmiu miesięcy pontyfikatu, najnowsze przemówienie charakteryzowało się bardziej stanowczym tonem - podkreśla Reuters, który cytuje obszerne fragmenty mowy.

Oprócz kwestii geopolitycznych, Leon XIV poruszył szereg tematów społecznych i etycznych m.in.: wolności słowa, dyskryminacji religijnej, a także etyki medycznej.

- Wolność słowa gwałtownie się kurczy w krajach zachodnich - ocenił papież.

- Rozwija się nowy język w stylu orwellowskim, który, próbując stać się coraz bardziej inkluzywnym, kończy się wykluczaniem tych, którzy nie zgadzają się z ideologiami, które go napędzają - dodał.

Papież skrytykował również to, co nazwał "subtelną formą dyskryminacji religijnej", której jego zdaniem doświadczają chrześcijanie w Europie i obu Amerykach.

Coroczna przemowa do korpusu dyplomatycznego, w przypadku papieża Leona XIV pierwsza w trakcie pontyfikatu, nazywana jest papieskim orędziem o "stanie świata".

