Plaża w popularnym kurorcie zamknięta. Nie wykluczają próby sabotażu
Plaża w Nazare, popularnym portugalskim kurorcie, ponownie została zamknięta. Powodem jest awaria kanalizacji, gdzie stwierdzono zator rur. Burmistrz miasta Manuel Sequeira nie wyklucza, że mogło dojść do próby sabotażu. Niewiele wcześniej, bo początkiem sierpnia, plażę również zamknięto, a ponad sto osób trafiło do szpitali z objawami zatrucia pokarmowego.
W skrócie
- Plaża w Nazare została zamknięta z powodu awarii systemu kanalizacyjnego i wykrycia zatoru, a władze podejrzewają nawet możliwość sabotażu.
- Burmistrz Manuel Sequeira zwrócił uwagę na zbieżność incydentu z nadchodzącymi wyborami i podkreślił, że sytuacja szkodzi wizerunkowi kurortu.
- To już drugi taki przypadek w ostatnich tygodniach, poprzednio zanieczyszczenie doprowadziło do hospitalizacji ponad stu osób, w tym wielu dzieci.
Plażę w Nazare ponownie zamknięto we wtorek. W komunikacie wydanym przez burmistrza Manuela Sequeire wskazano, że powodem jest awaria systemu kanalizacyjnego.
W kanale ściekowym wykryto zator, a zamknięcie plaży jest środkiem zapobiegawczym. Kurort w Nazare jest jednym najpopularniejszych miejsc do wypoczynku nad Atlantykiem.
Portugalia. Zamknięto plażę w Nazare. Burmistrz nie wyklucza sabotażu
"Incydent, spowodowany wyciekiem ścieków trwającym około półtorej godziny, został natychmiast zgłoszony właściwym organom" - przekazał burmistrz Nazare.
Jak dodał włodarz, służby szybko podjęły niezbędne działania w celu rozwiązania sytuacji i "zminimalizowania ewentualnych skutków". Ponadto pobrano także próbki wody do badań, których wyniki mają być znane w środę.
Manuel Sequeira przekazał w rozmowie z mediami, iż dziwi go fakt, że do takich incydentów dochodzi w roku, kiedy mają odbyć się wybory. Burmistrz - który nie ubiega się o reelekcję - nie wyklucza, że zablokowanie kanału mogło być próbą dywersji.
- Obawiam się, że mamy tu do czynienia z próbą sabotażu - być może to zbyt mocne słowo - ale faktem jest, że zbliżają się wybory i ma miejsce szereg zbiegów okoliczności, które budzą moje obawy - podkreślił Sequeira.
Kolejne zamknięcie plaży w Nazare. Dwa tygodnie wcześniej doszło do incydentu
Włodarz miasta ocenił też, że takie działania, na skutek których ponownie musiała zostać zamknięta plaża, szkodzi wyłącznie wizerunkowi Nazare. - Nie rozumiem, kto czerpie z tego korzyści - dodał.
Manuel Sequeira wyjaśnił, że w rurach znaleziono m.in. ściereczki kuchenne czy chusteczki i druciane gąbki - przedmioty, które nie powinny znaleźć się w kanalizacji.
- Być może to brak świadomości z naszej strony wśród obywateli. Podjęliśmy pewne działania, aby ją podnieść - stwierdził burmistrz, nadmieniając przy tym, że problem pogłębiają stare rury kanalizacyjne.
Plaża w Nazare poprzednim razem została zamknięta niewiele wcześniej, bo 1 sierpnia. Wówczas do wody dostały się nieczystości. Jak podaje PAP, do szpitali trafiło 116 osób, w tym 73 dzieci, u których stwierdzono objawy zatrucia pokarmowego - m.in. biegunkę i wymioty.
Źródła: 24noticias.sapo.pt, Renascenca, PAP