W skrócie Plaża w Nazare została zamknięta z powodu awarii systemu kanalizacyjnego i wykrycia zatoru, a władze podejrzewają nawet możliwość sabotażu.

Burmistrz Manuel Sequeira zwrócił uwagę na zbieżność incydentu z nadchodzącymi wyborami i podkreślił, że sytuacja szkodzi wizerunkowi kurortu.

To już drugi taki przypadek w ostatnich tygodniach, poprzednio zanieczyszczenie doprowadziło do hospitalizacji ponad stu osób, w tym wielu dzieci.

Plażę w Nazare ponownie zamknięto we wtorek. W komunikacie wydanym przez burmistrza Manuela Sequeire wskazano, że powodem jest awaria systemu kanalizacyjnego.

W kanale ściekowym wykryto zator, a zamknięcie plaży jest środkiem zapobiegawczym. Kurort w Nazare jest jednym najpopularniejszych miejsc do wypoczynku nad Atlantykiem.

Portugalia. Zamknięto plażę w Nazare. Burmistrz nie wyklucza sabotażu

"Incydent, spowodowany wyciekiem ścieków trwającym około półtorej godziny, został natychmiast zgłoszony właściwym organom" - przekazał burmistrz Nazare.

Jak dodał włodarz, służby szybko podjęły niezbędne działania w celu rozwiązania sytuacji i "zminimalizowania ewentualnych skutków". Ponadto pobrano także próbki wody do badań, których wyniki mają być znane w środę.

Manuel Sequeira przekazał w rozmowie z mediami, iż dziwi go fakt, że do takich incydentów dochodzi w roku, kiedy mają odbyć się wybory. Burmistrz - który nie ubiega się o reelekcję - nie wyklucza, że zablokowanie kanału mogło być próbą dywersji.

- Obawiam się, że mamy tu do czynienia z próbą sabotażu - być może to zbyt mocne słowo - ale faktem jest, że zbliżają się wybory i ma miejsce szereg zbiegów okoliczności, które budzą moje obawy - podkreślił Sequeira.

Kolejne zamknięcie plaży w Nazare. Dwa tygodnie wcześniej doszło do incydentu

Włodarz miasta ocenił też, że takie działania, na skutek których ponownie musiała zostać zamknięta plaża, szkodzi wyłącznie wizerunkowi Nazare. - Nie rozumiem, kto czerpie z tego korzyści - dodał.

Manuel Sequeira wyjaśnił, że w rurach znaleziono m.in. ściereczki kuchenne czy chusteczki i druciane gąbki - przedmioty, które nie powinny znaleźć się w kanalizacji.

- Być może to brak świadomości z naszej strony wśród obywateli. Podjęliśmy pewne działania, aby ją podnieść - stwierdził burmistrz, nadmieniając przy tym, że problem pogłębiają stare rury kanalizacyjne.

Plaża w Nazare poprzednim razem została zamknięta niewiele wcześniej, bo 1 sierpnia. Wówczas do wody dostały się nieczystości. Jak podaje PAP, do szpitali trafiło 116 osób, w tym 73 dzieci, u których stwierdzono objawy zatrucia pokarmowego - m.in. biegunkę i wymioty.

Źródła: 24noticias.sapo.pt, Renascenca, PAP

