W skrócie Partia Gruzińskie Marzenie po raz kolejny wykorzystała obrazy wojny w Ukrainie w swojej kampanii wyborczej, co wywołało ostrą reakcję ze strony Ukrainy.

Ukraińskie MSZ oskarżyło polityków z Gruzji o cyniczne wykorzystanie tragedii i opowiedzenie się po stronie Rosji, zarzucając im brak szacunku wobec narodu ukraińskiego.

To nie pierwszy raz, gdy w materiałach wyborczych partii przedstawiono Gruzję jako przeciwnika wojny, wybierając hasło promujące pokój.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie ponownie znalazła się w centrum kontrowersji po opublikowaniu nowego spotu wyborczego, w którym wykorzystano dramatyczne obrazy ukraińskich miast zniszczonych w wyniku rosyjskiej inwazji.

Wideo zestawia czarno-białe sceny wojennej destrukcji z kolorowymi ujęciami reprezentacyjnych budynków w Gruzji, promując hasło: "Nie dla wojny! Wybierz pokój!".

Gruzja. "Płaszczenie się przed Moskwą". Ukraińskie MSZ oburzone spotami Gruzińskiego Marzenia

Na spot zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, określając go jako "kolejny nieprzyjazny akt" ze strony gruzińskiej partii rządzącej.

"Tego typu cyniczne działania są wyrazem braku szacunku wobec narodu ukraińskiego i ofiar rosyjskiej agresji, wywołując uzasadnione oburzenie wśród społeczeństwa ukraińskiego" - podkreślono w oświadczeniu.

Ukraińska dyplomacja zarzuciła władzom w Tbilisi "płaszczenie się przed Moskwą" i lekceważenie wartości takich jak godność i niepodległość, które - jak zaznaczono - stanowią integralną część gruzińskiej tożsamości.

Gruzja. "Pozbawili kraj przyszłości". Kijów uderza w gruziński rząd

MSZ Ukrainy zasugerowało też, by materiały wyborcze Gruzińskiego Marzenia odzwierciedlały rzeczywistość, prezentując rosyjską flagę obok zamkniętych drzwi do UE i NATO. "Obecny rząd Gruzji pozbawił kraj nie wojny, ale europejskiej przyszłości" - oceniono.

Jednocześnie Kijów podkreślił, że pozostaje "konsekwentny i niezachwiany" w poparciu dla narodu gruzińskiego w jego dążeniu do zbudowania niepodległego, demokratycznego i europejskiego państwa.

To nie pierwsza taka sytuacja. Jesienią ubiegłego roku, przed wyborami parlamentarnymi, Gruzińskie Marzenie również wykorzystywało obrazy wojny w Ukrainie w kampanii, mimo wcześniejszych ostrzeżeń i krytyki ze strony ukraińskiego MSZ.

Pełczyńska-Nałęcz o głośnej sytuacji na lotnisku: Zapłaciłam z własnych pieniędzy Polsat News Polsat News