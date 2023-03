Spis treści: 01 Na weekend wybierz Berlin!

Na weekend wybierz Berlin!

Bilet z Warszawy do Berlina przez PKP Intercity kosztuje niewiele więcej niż bilet z tego samego miasta nad polskie morze. Planując podróż z miesięcznym wyprzedzeniem, za miejsca w drugiej klasie zapłacimy 118 zł w jedną stronę do Berlina lub 84 zł do Kołobrzegu za taki sam bilet. Sporą różnicę robi czas podróży - pociąg do Berlina jest dwie godziny szybszy. Bilet do Gdyni z Warszawy kosztuje 72 zł, ale jeśli chcemy wyjechać poza Trójmiasto, musimy liczyć się z dodatkowymi przesiadkami, a co za tym idzie również z dodatkowymi kosztami. Dobrze skomunikowany z Berlinem jest Poznań. Bilet na tej trasie kosztuje około 70 zł, a pociąg jedzie niecałe 3 godziny.

Berlin to świetny kierunek na weekendowy odpoczynek. Stolica naszych zachodnich sąsiadów ma do zaoferowania tak wiele, że ciężko będzie zobaczyć wszystko nawet w ciągu dwudniowej wycieczki. Ale kto raz odwiedził Berlin, ten szybko myśli o powrocie.

Co zobaczyć w Berlinie?

Podczas pierwszego wyjazdu do Berlina, warto skupić się na jego najciekawszych punktach historycznych. Najważniejszym zabytkiem w stolicy Niemiec jest Brama Brandenburska , będąca symbolem zjednoczenia kraju, a także pokoju i wolności. Nie można pominąć także Pomnika Pomordowanych Żydów Europy, który znajduje w zasięgu kilku minut spacerem od Bramy Brandenburskiej. Spacerem dojdziemy także do budynku Reichstagu, czyli gmachu parlamentu. Ważnym punktem na mapie Berlina jest Wyspa Muzeów. Jest to kompleks obejmujący takie muzea jak: znane na całym świecie Muzeum Pergamońskie, Muzeum im. Bodego, Nowe Muzeum, Starą Galerię Narodową oraz Stare Muzeum. Warto przyjrzeć się im z bliska oraz odwiedzić choć jedno z nich od środka. Jeśli chcielibyśmy odwiedzić więcej niż jedno muzeum, warto pamiętać o tym, że bilet zbiorowy na wszystkie muzea wychodzi atrakcyjniej finansowo niż pojedyncze wejściówki.

Berlin, podobnie jak Warszawa, znany jest z niesamowitych restauracji, serwujących dania z całego świata. Lokale proponują nie tylko pyszne jedzenie, ale szczycą się także ciekawym i nowatorskim wystrojem. Znajdziemy tutaj dużo opcji wegańskich i wegetariańskich - nie bez powodu Berlin od lat uznawany jest jako jedno z najbardziej przyjaznych miast dla roślinożerców. Prawie na każdym kroku znajdziemy też lokal oferujący falafel. A jeśli streetfood to nasza ulubiona forma dań to szybko możemy teleportować się z Berlina na ulice Bangkoku. W weekendy w parku Preußenpark zjemy przygotowane przez rodowitych Tajów autentyczne potrawy, zarówno mięsne jak i roślinne.

Praga

Do Pragi z Polski dotrzemy największą liczbą połączeń. Trasa przewoźnika Regiojet zaczyna się w Przemyślu i zatrzymuje się na polskich stacjach w Rzeszowie, Tarnowie, Krakowie, Katowicach i Rybniku. Ceny za pociąg zaczynają się od 20 euro, ale warto rozważyć miejsce w wagonie sypialnym w cenie 39 euro, ponieważ jest to pociąg nocny, który kończy bieg w Pradze około godziny 6:30. W cenie biletu jest wifi i śniadanie z kawą. W najlepszej cenie jest bilet polskiego przewoźnika Intercity. Kosztuje około 90 zł, jest to również pociąg nocny, ale trasa trwa aż 12 godzin i nie są dostępne wagony z miejscem na spanie.

Co zobaczyć w Pradze?

Praga jest miastem pełnym zdumiewającej architektury, ciekawych muzeów, pysznego, choć dość ciężkiego jedzenia - knedliki i smażony ser to dania warte grzechu. W czeskiej Prądzie znajdą dla siebie miejsce fani urokliwych miejsc do wypicia kawy, a także miłośnicy nocnego życia.

Podróż do Pragi powinna zacząć się od spaceru na Most Karola... a najlepiej o wschodzie słońca. Praski most z XIV wieku jest najczęściej odwiedzanym miejscem - w środku dnia przepływają przez niego tłumy turystów. Wschód słońca to nie tylko pora, kiedy można zobaczyć most w całej okazałości. Większość widokówek ze słońcem w tle wykonanych zostało właśnie w czasie, kiedy miasto budziło się ze snu - to najpiękniejszy moment na rozkoszowanie się widokami oraz na zrobienie niezapomnianego zdjęcia.

Kolejnym punktem, którego nie można przegapić jest spacer po Starym Mieście. Tam zobaczymy między innymi średniowieczny zegar astronomiczny, zabytkowy kościół Marii Panny przed Týnem, kościół św. Mikołaja oraz Klementinum, będący dawnym kolegium jezuitów oraz drugim największym budynkiem w Pradze. Numerem jeden jest Zamek na Hradczanach.

Piesze wycieczki po Pradze

Praga to miasto, które zdecydowanie warto zwiedzać pieszo. Po zwiedzeniu Starego Miasta dobrym pomysłem będzie spacer do Wyszehradu, z którego rozpościera się piękny widok na stolicę Czech. Jeśli obierzemy trasę wzdłuż rzeki Wełtawy, zobaczymy po drodze Tańczący Domek zaprojektowany przez Vlado Milunića i popularnego na całym świecie Franka Gehry'ego. Do samego Wyszehradu najlepiej dojść tuż przed zachodem słońca - widoki wynagrodzą nam wspinanie się po wysokich schodach!

Wiedeń

Mimo że Austria nie graniczy bezpośrednio z Polską, Wiedeń to obok Budapesztu miasto z dobrym połączeniem kolejowym. Trasa do Wiednia rozpoczyna się już Gdyni i prowadzi przez Gdańsk, Warszawę i Katowice oraz kilka innych mniejszych miejscowości. Koszt takiego biletu to niecałe 200 zł z Gdyni lub około 145 zł z Warszawy.

Czy warto wybrać się na weekend do Wiednia?

Nie da się zobaczyć wszystkiego w dwa dni, ale na pewno można odwiedzić najważniejsze i najciekawsze miejsca. Wiedeń to piękne miasto z mnóstwem ciekawych zabytków, klasycznej architektury, a także sztuki ulicznej.

Ciekawym pomysłem na zwiedzanie Wiednia jest tak zwane "Free Walking Tour", czyli darmowa wycieczka z przewodnikiem. Aby dołączyć się do takiej wycieczki najlepiej znać język angielski. Osoba prowadząca wycieczkę opowie o mieście nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale też podzieli się ciekawostkami z perspektywy mieszkańca - np. najlepszym miejscem na kawę czy obiad. Dla osób podróżujących w pojedynkę jest to także ciekawy sposób na poznanie nowych znajomych, którzy w tym samym czasie odwiedzają Wiedeń.

Co warto zobaczyć, odwiedzając Wiedeń?

Najważniejsze atrakcje turystyczne we Wiedniu to letnia rezydencja Habsburgów, czyli Pałac Schönbrunn, romańsko-gotycka Katedra Świętego Szczepana, Belweder składający się z dwóch majestatycznych pałacowych kompleksów czy Hofburg - oficjalna siedziba rodu Habsburgów. Odwiedzając Wiedeń warto wybrać się do Muzeum Historii Sztuki lub Muzeum Historii Naturalnej, które znajdują się tuż obok siebie. Ciekawą atrakcją będzie także rejs po Kanale Dunajskim. Tuż po rejsie można zaplanować sobie odwiedzenie jednego z najstarszego na świecie parku rozrywki - w Wiener Prater znajduje się zachwycający diabelski młyn z 1897 roku.

Budapeszt

Wybierając się pociągiem do Budapesztu, mamy dostępne dwie opcje liniami Intercity. Jedną z nich jest dzienny pociąg, który rozpoczyna trasę w Terespolu i biegnie między innymi przez Siedlce, Warszawę i Katowice. Koszt biletu na trasie Terespol-Budapeszt to około 142 zł w jedną stronę. Drugą opcją, jest pociąg nocny, zatrzymujący się w Budapeszcie około 8:30. Możemy przykładowo wsiąść na początkowej stacji w Warszawie lub w Krakowie czy Katowicach. Cena za miejsce w wagonie sypialnym ze stacji początkowej wynosi 237 zł w taryfie Super Promo International.

Co zobaczyć w Budapeszcie przez weekend?

Aby na spokojnie zaznajomić się z miastem, dobrze zacząć zwiedzanie od spokojniejszej części miasta po prawej stronie Dunaju. W dzielnicy Buda warto zobaczyć Basztę Rybacką, Zamek Królewski oraz Wzgórze Gellerta. Buda to idealne miejsce do spacerowania i podziwiania widoków z góry. Po wyczerpującej wędrówce, odpocząć można w łaźniach termalnych. Do Budapesztu warto zabrać wygodne buty, bo jest tu bardzo dużo wzniesień.

W Budapeszcie nie można ominąć Mostu Łańcuchowego, który najlepiej podziwia się wieczorną porą. Most jest jednym z głównych symboli miasta, łączący obie jego części: Budę i Peszt. Świetnym pomysłem będzie spacer wzdłuż Dunaju, zarówno po prawej jak i lewej stronie rzeki. Idąc prawą częścią będziemy mieć idealny widok na Parlament w Budapeszcie, który znajduje się tuż przy lewym brzegu Dunaju. Natomiast udając się od Parlamentu w stronę Mostu Łańcuchowego, zobaczymy po drodze niezwykły pomnik ofiar Holocaustu - Buty na brzegu Dunaju. Po tej samej stronie miasta warto zobaczyć także Wielką Synagogę, Węgierską Operę Państwową oraz odwiedzić New York Café, która zdecydowanie nie jest zwykłą kawiarnią. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingach na najpiękniejszą kawiarnię na świecie. Wnętrze kawiarni jest majestatyczne!

Transportem kolejowym z Polski można także dotrzeć do Bratysławy, która znajduje się na trasie w kierunku Budapesztu. Do Wilna dotrzemy linią Regiojet pociągiem, który zaczyna swoją trasę w Krakowie i prowadzi przez Warszawę, Białystok i Suwałki. Musimy jednak pamiętać, że po drodze czeka nas przejście do innego pociągu w litewskiej miejscowości Mockava. Jest to przesiadka gwarantowana, więc drugi transport w stronę Wilna będzie czekał na nasz pociąg, nawet mimo opóźnień.

Ewelina Borucka

