W skrócie Ośmiu mężczyzn w wieku od 19 do 32 lat zostało oskarżonych o udział w spisku na atak podczas gali UFC przed Białym Domem, na liście celów zamachu znajdowali się Donald Trump i J.D. Vance.

Aktem oskarżenia objęto zarzuty udziału w spisku na rzecz udzielenia wsparcia materialnego terrorystom oraz spisku mającego na celu popełnienie morderstwa na terytorium rządu federalnego i zamordowania urzędnika federalnego.

Według informacji, oskarżeni planowali zamach z użyciem dronów z ładunkami wybuchowymi oraz działalność snajperską wobec wybranych osób podczas uroczystości, a komunikowali się za pośrednictwem internetowych grup czatowych i forów.

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W czerwcu FBI poinformowało, że udaremniło planowany atak na galę UFC przed Białym Domem.

"Dzięki szybkiej reakcji FBI, naszych partnerów i Departamentu Sprawiedliwości w ramach operacji obejmującej wiele stanów, wiele osób zostało zatrzymanych, a rzekomo zaplanowane ataki zostały udaremnione" - napisał wówczas na platformie X szef FBI Kash Patel.

W czwartek wszystkim ośmiu mężczyznom postawiono wspólnie zarzuty w dwupunktowym akcie oskarżenia wydanym w Columbus w stanie Ohio, w którym miało również miejsce pierwsze aresztowanie w sprawie. Departament Sprawiedliwości poinformował, że pozostali oskarżeni również zostali już aresztowani. Mają od 19 do 32 lat.

Udaremniony atak na wielką galę Trumpa. Władze ujawniają listę celów

W akcie oskarżenia postawiono im zarzuty udziału w dwóch spiskach: "spisku w celu udzielenia wsparcia materialnego terrorystom" oraz "spisku w celu popełnienia morderstwa na terytorium rządu federalnego i zamordowania urzędnika rządu federalnego" - poinformowało amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oskarżeni rzekomo planowali zamordować podczas tej imprezy prezydenta Donalda Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance'a, urzędników amerykańskich, premiera Izraela Binjamina Netanjahu, miliardera Elona Muska oraz "inne cele o wysokim znaczeniu" - podało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Trump uczestniczył w uroczystościach, które ostatecznie odbyły się bez żadnych incydentów w dniu jego 80. urodzin, wraz z kilkoma wysokimi rangą republikańskimi ustawodawcami, darczyńcami i urzędnikami administracji, aby uczcić 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Netanjahu, choć miał być jednym z celów potencjalnego ataku, nie uczestniczył w uroczystościach.

Planowali atak na galę UFC. Śledczy dotarli do rozmów zatrzymanych

Jak podało Ministerstwo Sprawiedliwości, ośmiu mężczyzn rzekomo uczestniczyło w internetowych czatach i forach na kilku popularnych platformach i komunikatorach.

Śledczy odkryli m.in. rozmowy na komunikatorze Signal, podczas których wiele osób rzekomo omawiało atak na galę UFC. Jeszcze w czerwcu amerykańskie służby informowały, że wstępna kontrola iPhone'a jednego z podejrzanych ujawniła, że co najmniej 23 użytkowników grupowego czatu omawiało działania poprzedzające całą akcję.

FBI twierdziło w zeszłym miesiącu, że plan zakładał wykorzystanie dronów z ładunkami wybuchowymi do przeprowadzenia ataku na północną stronę Białego Domu, aby skierować zgromadzonych w stronę wyjścia, gdzie snajperzy mieli otworzyć ogień do uciekających polityków i innych osób.

Źródło: Reuters





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