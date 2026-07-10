Planowali zamach na galę Trumpa. Nowy ruch śledczych, ujawnili szczegóły
Ośmiu mężczyzn zostało postawionych w stan oskarżenia w związku z domniemanym spiskiem mającym na celu przeprowadzenie ataku na czerwcową galę mieszanych sztuk walki Ultimate Fighting Championship (UFC) przed Białym Domem. Oskarżeni mają od 19 do 32 lat. Wśród rzekomych celów zamachu mieli znaleźć się Donald Trump i J.D. Vance.
W skrócie
- Ośmiu mężczyzn w wieku od 19 do 32 lat zostało oskarżonych o udział w spisku na atak podczas gali UFC przed Białym Domem, na liście celów zamachu znajdowali się Donald Trump i J.D. Vance.
- Aktem oskarżenia objęto zarzuty udziału w spisku na rzecz udzielenia wsparcia materialnego terrorystom oraz spisku mającego na celu popełnienie morderstwa na terytorium rządu federalnego i zamordowania urzędnika federalnego.
- Według informacji, oskarżeni planowali zamach z użyciem dronów z ładunkami wybuchowymi oraz działalność snajperską wobec wybranych osób podczas uroczystości, a komunikowali się za pośrednictwem internetowych grup czatowych i forów.
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W czerwcu FBI poinformowało, że udaremniło planowany atak na galę UFC przed Białym Domem.
"Dzięki szybkiej reakcji FBI, naszych partnerów i Departamentu Sprawiedliwości w ramach operacji obejmującej wiele stanów, wiele osób zostało zatrzymanych, a rzekomo zaplanowane ataki zostały udaremnione" - napisał wówczas na platformie X szef FBI Kash Patel.
W czwartek wszystkim ośmiu mężczyznom postawiono wspólnie zarzuty w dwupunktowym akcie oskarżenia wydanym w Columbus w stanie Ohio, w którym miało również miejsce pierwsze aresztowanie w sprawie. Departament Sprawiedliwości poinformował, że pozostali oskarżeni również zostali już aresztowani. Mają od 19 do 32 lat.
Udaremniony atak na wielką galę Trumpa. Władze ujawniają listę celów
W akcie oskarżenia postawiono im zarzuty udziału w dwóch spiskach: "spisku w celu udzielenia wsparcia materialnego terrorystom" oraz "spisku w celu popełnienia morderstwa na terytorium rządu federalnego i zamordowania urzędnika rządu federalnego" - poinformowało amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości.
Oskarżeni rzekomo planowali zamordować podczas tej imprezy prezydenta Donalda Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance'a, urzędników amerykańskich, premiera Izraela Binjamina Netanjahu, miliardera Elona Muska oraz "inne cele o wysokim znaczeniu" - podało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Trump uczestniczył w uroczystościach, które ostatecznie odbyły się bez żadnych incydentów w dniu jego 80. urodzin, wraz z kilkoma wysokimi rangą republikańskimi ustawodawcami, darczyńcami i urzędnikami administracji, aby uczcić 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Netanjahu, choć miał być jednym z celów potencjalnego ataku, nie uczestniczył w uroczystościach.
Planowali atak na galę UFC. Śledczy dotarli do rozmów zatrzymanych
Jak podało Ministerstwo Sprawiedliwości, ośmiu mężczyzn rzekomo uczestniczyło w internetowych czatach i forach na kilku popularnych platformach i komunikatorach.
Śledczy odkryli m.in. rozmowy na komunikatorze Signal, podczas których wiele osób rzekomo omawiało atak na galę UFC. Jeszcze w czerwcu amerykańskie służby informowały, że wstępna kontrola iPhone'a jednego z podejrzanych ujawniła, że co najmniej 23 użytkowników grupowego czatu omawiało działania poprzedzające całą akcję.
FBI twierdziło w zeszłym miesiącu, że plan zakładał wykorzystanie dronów z ładunkami wybuchowymi do przeprowadzenia ataku na północną stronę Białego Domu, aby skierować zgromadzonych w stronę wyjścia, gdzie snajperzy mieli otworzyć ogień do uciekających polityków i innych osób.
Źródło: Reuters