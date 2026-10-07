Planował zamach w USA. FBI zatrzymało 18-latka

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

FBI poinformowało, że zatrzymało 18-letniego mężczyznę, który miał planować zamach na Mall of America w Minnesocie, największe centrum handlowe w Stanach Zjednoczonych. Podejrzany wpadł, gdy od agenta, działającego pod przykrywką, chciał kupić broń i amunicję.

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Agenci FBI w ciemnych kurtkach z żółtym napisem przy srebrnym aucie terenowym przed miejskim budynkiem.
FBI udaremniło zamach na największe centrum handlowe w USA (zdj. ilustracyjne)ANDREW LEYDENGetty Images

W skrócie

  • FBI zatrzymało 18-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na Mall of America w stanie Minnesota, motywowanego ideologią Państwa Islamskiego.
  • Zatrzymany Sheikhdoon Abdullahi Mohamud został oskarżony o planowanie ataku terrorystycznego i próbę zakupu broni od agenta FBI, którego uważał za członka Państwa Islamskiego.
  • Śledztwo wykazało, że Mohamud miał nagrać przysięgę wierności Państwu Islamskiemu oraz twierdził, że jest członkiem grupy terrorystycznej.
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Zatrzymany to 18-letni Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, urodzony w Minnesocie obywatel USA pochodzenia somalijskiego. W środę w sądzie federalnym w Minnesocie postawiono mu zarzut planowania zamachu terrorystycznego.

Aresztowano go po tym, gdy zapłacił 600 dolarów agentowi FBI udającemu członka Państwa Islamskiego za karabin AK-47 i 200 sztuk amunicji.

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Według śledczych 18-latek planował zamach z użyciem karabinu 24 października w Mall of America w Bloomington, największym centrum handlowym w Ameryce, twierdząc, że należy ono do Żydów. Tego dnia w centrum miał odbywać się festiwal kultury Hmongów, grupy z Azji Południowo-Wschodniej.

USA. FBI udaremniło zamach na największe centrum handlowe w kraju

Federalne Biuro Śledcze zaczęło śledzić Mohamuda w grudniu 2024 r., gdy wymieniał wiadomości z poufnym informatorem FBI o chęci wyjazdu za granicę, by dołączyć do Państwa Islamskiego lub powiązanej z Al-Kaidą somalijskiej grupy Al-Szabab.

Ostatecznie uznał jednak, że nie stać go na wyjazd, i postanowił zaatakować centrum handlowe. W połowie 2026 r. mówił informatorowi, że kupi broń i przeprowadzi przy jej użyciu atak w Mall of America.

Mohamud nagrał wideo z przysięgą wierności Państwu Islamskiemu i jego obecnemu przywódcy. Według śledczych mówił też funkcjonariuszowi działającemu pod przykrywką, że jest aktywnym członkiem grupy terrorystycznej.

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