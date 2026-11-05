Plan Trumpa upada? Tankowce Rosji zbaczają z kursu, zagadkowe ruchy na mapach

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Aktualizacja

Rosyjskie tankowce, które zmierzały do USA z olejem napędowym, zmieniają swoje trasy. Ich zagadkowe ruchy widać na mapach. Niektóre oczekują na nowe dyspozycje, inne całkiem zboczyły z kursu. Jeden nadaje już sygnał z wód u wybrzeży Tunezji. Zastanawiających informacji i ruchów jest więcej. USA milczą, głos zabrał Kreml.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Rosyjskie tankowce wysłane do USA zmieniają trasy, zastanawiające manewry
Rosyjskie tankowce wysłane do USA zmieniają trasy, zastanawiające manewryMarineTraffic | Richard Bouhet AFP

W skrócie

  • Dwa rosyjskie tankowce, "Talisman" i "Leruo", zmieniły kurs i prawdopodobnie zrezygnowały z dostaw oleju napędowego do USA w obliczu obowiązujących sankcji międzynarodowych.
  • Gubernator stanu New Jersey ostrzegł operatorów portów i terminali przed przyjmowaniem tankowców z rosyjskim paliwem, grożąc im przy tym surowymi karami.
  • Umowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie importu paliwa wywołała oburzenie wśród demokratów, którzy domagali się jej zerwania z powodu nielegalności.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"Kontrowersyjny ruch Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie dotyczący importu rosyjskiego oleju napędowego do USA przed wyborami do Kongresu zdaje się kończyć fiaskiem, bo dwa z pierwszych tankowców, które miały początkowo płynąć do Stanów Zjednoczonych, nagle zmieniły kurs" - rozpoczyna swój tekst "Financial Times".

Dochodzi do tego nie tylko w obliczu sromotnej porażki republikanów, którzy na rzecz demokratów stracili kontrolę nad Kongresem, ale też w momencie, gdy zapasy oleju napędowego po raz pierwszy od ponad 20 lat spadły poniżej 100 mln baryłek.

"FT" zwraca uwagę na:

Mapa Europy, Bliskiego Wschodu oraz północnej Afryki z zaznaczonym bieżącym położeniem statku na północnym Atlantyku i fragmentem trasy morskiej prowadzącej w stronę Brazylii.
Pozycja tankowca "Leruo"materiał zewnętrzny

Jak czytamy, jednostki te nie podają już, jako celu swojej podróży, amerykańskiego wybrzeża Atlantyku.

Zagadkowe ruchy rosyjskich tankowców, które płynęły do USA

Dziennikarze opisują, że "Leruo" zmienił sygnał i wskazuje teraz kierunek "Brazylia", z kolei "Talisman" opuścił Atlantyk i wpłynął na Morze Śródziemne, otwiera się w nowym oknie. "Statek wysyła sygnał 'oczekuję na rozkazy', co sugeruje, że ładunek obecnie nie ma potwierdzonego portu docelowego ani nabywcy" - pisze "FT".

Z najnowszych danych ze strony MarineTraffic wynika, że statek "Talisman" obecnie jest już u wybrzeży Tunezji.

Mapa wybrzeża z zaznaczonymi pozycjami statków oraz otwartym oknem informacyjnym pokazującym szczegóły statku o nazwie TALISMAN, w tym zdjęcie jednostki, dane techniczne i aktualną lokalizację na Morzu Śródziemnym w pobliżu Libii.
Pozycja tankowca "Talisman"materiał zewnętrzny

Co z trzecią jednostką? Tankowiec "Agioi Fanendes" zdaje się kontynuować rejs w stronę USA, ale sygnalizuje też, że jest gotowy do przyjęcia rozkazów.

Zobacz również:

"Trump słaby, Trump przegrany traci niezwykłą zdolność dominacji, która dała mu dwa wyborcze zwycięstwa" (fragment tekstu)
Felietoniści

Donald Trump przegrał z rzeczywistością

Leszek Jażdżewski
Leszek Jażdżewski

Właściciel jednostki, firma Eastern Mediterranean Maritime przekazała "FT", że tankowiec jest gotowy na dyspozycje, bowiem nie potwierdzono portu rozładunkowego.

Autorzy zwracają też uwagę na tankowiec "Beast", który 27 października wyruszył z rosyjskiego portu Primorsk, nadając sygnał "Atlantic", co może sugerować, że kieruje się w stronę atlantyckiego wybrzeża USA.

Właściciele tankowców objętych sankcjami nie odpowiedzieli dziennikowi na prośbę o komentarz.

Rosja reaguje na doniesienia w sprawie dostaw oleju napędowego do USA

Głos zabrał natomiast w czwartek rzecznik Kremla.

Dmitrij Pieskow, cytowany przez propagandową agencję TASS, stwierdził enigmatycznie, że cały olej napędowy załadowany w ramach tej transakcji (z USA - red.), "znajdzie swoich nabywców".

Pieskow odmówił przedstawienia szczegółów w sprawie, powołując się na tajemnicę handlową.

Rzecznik Kremla podkreślił jednak stanowczo, że "nie należy doszukiwać się związków z ruchami statków a wynikami wyborów połówkowych w USA". - To jednoznaczne - mówił Pieskow.

Umowa Trumpa z Putinem, chodziło o olej napędowy. Jest zwrot

Umowa, którą w sprawie surowca, zawarł Donald Trump z Władimirem Putinem, otwiera się w nowym oknie oburzyła niektórych demokratów. Żądali, by ją zerwać i wskazywali, że jest nielegalna.

Gubernator stanu New Jersey napisał w tym tygodniu do operatorów portów i terminali, ostrzegając przed przyjmowaniem tankowców z rosyjskim olejem napędowym. Groził przy tym surowymi karami.

Analityk firmy Kpler ocenił, że nie będzie dla niego wielkim zaskoczeniem, jeśli kolejne jednostki będą rewidować swoje plany. Właśnie z uwagi na kwestie regulacyjne i sankcje.

Kryzys na energetycznym rynku rozwinął się po tym, jak USA rozpoczęły wojnę z Iranem, otwiera się w nowym oknie, a Teheran, otwiera się w nowym oknie zablokował strategiczną dla tego obszaru cieśninę Ormuz. Przed wyborami do Kongresu Trump próbował zrzucić winę za problemy na Ukrainę, otwiera się w nowym oknie, żądając od niej zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie. Później już wprost za kryzys oskarżał Kijów, otwiera się w nowym oknie i Wołodymyra Zełenskiego, otwiera się w nowym oknie. A zawierając umowę z Putinem argumentował, że to ruch, który pozwoli ustabilizować kruchą sytuację na globalnym rynku.

Źródła: "The Telegraph", "Financial Times"

Zobacz również:

Administracja Donalda Trumpa rozważa zniesienie sankcji na rosyjską flotę cieni
Świat

USA znów pójdą Rosji na rękę? Na horyzoncie ryzyko strategicznego sporu


Polacy skomentowali rząd i Pełczyńską-Nałęcz. Nie gryźli się w językINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze