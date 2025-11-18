W skrócie Rada Bezpieczeństwa ONZ przegłosowała rezolucję popierającą plan Donalda Trumpa dotyczący Strefy Gazy. Od głosu wstrzymały się Rosja i Chiny.

Plan zakłada utworzenie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych oraz apolitycznej administracji palestyńskiej nadzorowanej przez Radę Pokoju z Trumpem na czele.

Hamas odrzucił propozycję rozbrojenia, uznając ją za naruszenie prawa do oporu.

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz nazwał rezolucję "historyczną i konstruktywną" oraz podkreślił, że rozpoczyna nowe rozdanie na Bliskim Wschodzie.

Plan Donalda Trumpa w sprawie Strefy Gazy. "Znaczący krok"

- Dzisiejsza rezolucja to kolejny znaczący krok w stronę stabilnej Strefy Gazy, która będzie mogła prosperować, i środowiska, które pozwoli Izraelowi na życie w bezpieczeństwie - oświadczył Waltz, cytowany przez AP.

Dokument przewiduje m.in. utworzenie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF), mających odpowiadać za zabezpieczanie granic Strefy Gazy z Izraelem i Egiptem, zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej i stref humanitarnych, a także szkolenie i współpracę z nowymi palestyńskimi siłami policyjnymi.

Decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ dla Strefy Gazy. Komentarz Trumpa

Do przegłosowania rezolucji odniósł się w swoim serwisie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

"Gratulacje dla świata z okazji niesamowitego głosowania Rady Bezpieczeństwa ONZ, które odbyło się przed chwilą, uznającego i popierającego Radę Pokoju, która będzie kierowana przeze mnie i będzie obejmować najsilniejszych i najbardziej szanowanych liderów świata" - napisał prezydent.

Podkreślił, że rezolucja doprowadzi do "dalszego pokoju na świecie i jest wydarzeniem o prawdziwie historycznym znaczeniu".

Podziękował ONZ i krajom w RB ONZ: Chinom, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Algierii, Danii, Grecji, Gujanie, Korei Płd., Pakistanowi, Panamie, Sierra Leone, Słowenii i Somalii. Wyraził też wdzięczność innym krajom, które wspierały amerykański projekt, w tym Katarowi, Egiptowi, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Turcji i Jordanii.

"W nadchodzących tygodniach ogłoszony będzie skład Rady oraz wiele więcej ekscytujących wiadomości" - zapowiedział Trump.

ONZ za propozycją prezydenta USA. Jest reakcja Hamasu

Zgodnie z 20-punktowym planem prezydenta USA Strefą Gazy zarządzać ma apolityczna administracja palestyńska, nadzorowana przez Radę Pokoju, której przewodzić miałby Donald Trump.

Rezolucja stwierdza, że wraz z demilitaryzacją i odbudową Strefy Gazy oraz reformą Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu "mogą wreszcie powstać warunki dla wiarygodnej ścieżki do samostanowienia i państwowości Palestyny".

Hamas odrzucił w poniedziałek propozycję rozbrojenia, zawartą w amerykańskim projekcie rezolucji. Palestyńskie ugrupowanie argumentuje, że rozbrojenie byłoby pogwałceniem "prawa do oporu" oraz "próbą poddania Strefy Gazy władzy międzynarodowej".

Rosja, która wraz z Chinami wstrzymała się od głosu, zaproponowała własny projekt rezolucji, w którym zawarto propozycję utworzenia ISF, ale nie pojawiły się tam odniesienia do Rady Pokoju.

