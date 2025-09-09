Plan Bidena legł w gruzach. Ludzie Trumpa wypowiedzieli porozumienie

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Stany Zjednoczone wypowiedziały porozumienie z europejskimi sojusznikami dotyczące wspólnego przeciwdziałania dezinformacji z Rosji i Chin - przekazał "Financial Times". O decyzji miał poinformować inne państwa Departament Stanu USA. Projekt był inicjatywą administracji Joe Bidena i organizował współpracę ponad 20 państw. To "jednostronny akt rozbrojenia" - alarmuje były koordynator akcji James Rubin.

Administracja Trumpa rezygnuje z udziały w międzynarodowej inicjatywie przeciwko dezinformacji
Administracja Trumpa rezygnuje z udziały w międzynarodowej inicjatywie przeciwko dezinformacjiMARK SCHIEFELBEIN East News

W skrócie

  • Administracja Donalda Trumpa rezygnuje z udziału w międzynarodowej inicjatywie przeciwko dezinformacji ze strony Rosji, Chin i Iranu.
  • Projekt, powstały za czasów Joe Bidena, zakładał współpracę 22 państw i koordynację działań przez Global Engagement Center.
  • Zmiana polityki spotkała się z krytyką, m.in. ze strony byłego szefa GEC, który wskazuje na wzrost zagrożenia dezinformacją, zwłaszcza w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Brytyjski dziennik donosi, że administracja Donalda Trumpa rezygnuje z udziału w inicjatywie dotyczącej przeciwdziałania rosyjskiej, chińskiej i irańskiej dezinformacji. Projekt był pomysłem Joe Bidena i jego współpracowników.

Z publikacji wynika, że europejscy partnerzy otrzymali już stosowną wiadomość z Departamentu Stanu USA o wypowiedzeniu porozumienia. Chodzi o 22 kraje.

USA. Wycofują się z ważnego projektu. Zakładał współpracę przeciwko dezinformacji

Inicjatywa powstała w ostatnim okresie urzędowania Joe Bidena, już po rosyjskiej agresji w Ukrainie. Plan zakładał ujednolicenie działań w kwestii identyfikacji oraz ujawniania dezinformacji z Chin, Rosji czy Iranu.

Główny celem projektu było stworzenie wspólnego i skoordynowanego systemu odpowiedzi na dezinformację.

Zobacz również:

Joe Biden choruje na nowotwór. Rzecznik potwierdza (zdj. ilustracyjne)
Świat

Biden walczy z rakiem. Były prezydent USA przeszedł zabieg

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Rolę koordynatora projektu pełniło Global Engagement Center (GEC), będące jedną ze struktur Departamentu Stanu USA. James Rubin, były szef GEC, skrytykował ruch republikanów.

    - Wojna informacyjna jest rzeczywistością naszych czasów, a sztuczna inteligencja tylko zwiększy ryzyko z nią związane - tłumaczył, cytowany przez "Financial Times". Decyzję rządzących określił jako "jednostronny akt rozbrojenia".

    Trump przejął władzę od Bidena. Radykalna zmiana w USA

    Joe Biden był prezydentem Stanów Zjednoczonych przez jedną kadencję, w latach 2021-2025. Początkowo ubiegał się o reelekcję, ale z powodu złego stanu zdrowia ostatecznie zrezygnował z kandydowania. W wyborach demokratów reprezentowała Kamala Harris, która przegrała z Donaldem Trumpem.

    Trump przejął urząd w styczniu 2025 roku. Republikanin wprowadził radykalne zmiany m.in. w dziedzinie walki z nielegalną migracją w USA oraz polityki celnej. Zapowiedział również zakończenie wojny w Ukrainie. Waszyngton utrzymuje stały kontakt z Kijowem i Moskwą, apelując o osiągnięcie porozumienia.

    Źródło: "Financial Times"

    Zobacz również:

    Awantura wśród bliskich współpracowników Donalda Trumpa (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Za kulisami skaczą sobie do gardeł. Tak człowiek Trumpa miał grozić rywalowi

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Rzecznik prezydenta w "Gościu Wydarzeń" odpowiada Sikorskiemu: Dementuję. To jest niepoważnePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze