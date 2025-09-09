W skrócie Administracja Donalda Trumpa rezygnuje z udziału w międzynarodowej inicjatywie przeciwko dezinformacji ze strony Rosji, Chin i Iranu.

Projekt, powstały za czasów Joe Bidena, zakładał współpracę 22 państw i koordynację działań przez Global Engagement Center.

Zmiana polityki spotkała się z krytyką, m.in. ze strony byłego szefa GEC, który wskazuje na wzrost zagrożenia dezinformacją, zwłaszcza w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.

Brytyjski dziennik donosi, że administracja Donalda Trumpa rezygnuje z udziału w inicjatywie dotyczącej przeciwdziałania rosyjskiej, chińskiej i irańskiej dezinformacji. Projekt był pomysłem Joe Bidena i jego współpracowników.

Z publikacji wynika, że europejscy partnerzy otrzymali już stosowną wiadomość z Departamentu Stanu USA o wypowiedzeniu porozumienia. Chodzi o 22 kraje.

USA. Wycofują się z ważnego projektu. Zakładał współpracę przeciwko dezinformacji

Inicjatywa powstała w ostatnim okresie urzędowania Joe Bidena, już po rosyjskiej agresji w Ukrainie. Plan zakładał ujednolicenie działań w kwestii identyfikacji oraz ujawniania dezinformacji z Chin, Rosji czy Iranu.

Główny celem projektu było stworzenie wspólnego i skoordynowanego systemu odpowiedzi na dezinformację.

Rolę koordynatora projektu pełniło Global Engagement Center (GEC), będące jedną ze struktur Departamentu Stanu USA. James Rubin, były szef GEC, skrytykował ruch republikanów.

- Wojna informacyjna jest rzeczywistością naszych czasów, a sztuczna inteligencja tylko zwiększy ryzyko z nią związane - tłumaczył, cytowany przez "Financial Times". Decyzję rządzących określił jako "jednostronny akt rozbrojenia".

Trump przejął władzę od Bidena. Radykalna zmiana w USA

Joe Biden był prezydentem Stanów Zjednoczonych przez jedną kadencję, w latach 2021-2025. Początkowo ubiegał się o reelekcję, ale z powodu złego stanu zdrowia ostatecznie zrezygnował z kandydowania. W wyborach demokratów reprezentowała Kamala Harris, która przegrała z Donaldem Trumpem.

Trump przejął urząd w styczniu 2025 roku. Republikanin wprowadził radykalne zmiany m.in. w dziedzinie walki z nielegalną migracją w USA oraz polityki celnej. Zapowiedział również zakończenie wojny w Ukrainie. Waszyngton utrzymuje stały kontakt z Kijowem i Moskwą, apelując o osiągnięcie porozumienia.

Źródło: "Financial Times"

