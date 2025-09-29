Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze, oświadczył, że Rosjanie wykorzystują tankowce do wystrzeliwania i sterowania dronami, które Moskwa wysyła nad kraje europejskie.

- Szczególnie ważne jest to, że sankcje uderzają mocno w handel energią z Rosją, w całą infrastrukturę rosyjskiej floty tankowców - zauważył Zełenski w wieczornym przemówieniu.

Wołodymyr Zełenski powołuje się na dane wywiadowcze. Mówi, skąd nadleciały drony

- Pojawiły się dane wywiadowcze wskazujące na to, że Rosjanie wykorzystują tankowce do wystrzeliwania i sterowania dronami, które atakują kraje europejskie - oznajmił Zełenski, zwracając się do narodu.

Zdaniem prezydenta Ukrainy "to kolejny dowód na to, że Morze Bałtyckie i inne morza powinny być zamknięte dla rosyjskich tankowców, przynajmniej dla 'floty cieni'".

Rosyjska "flota cieni" to grupa statków, które w sposób nielegalny transportują drogą morską różnego rodzaju towary.

Zełenski podkreślił również, że Ukraina liczy na "zdecydowane kroki" ze strony Stanów Zjednoczonych.

- Rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem o tym, co mogłoby naprawdę skłonić Rosję do zmiany stanowiska i zakończenia wojny. Świat ma narzędzia, które będą działać w sposób prawdziwie pokojowy - dodał ukraiński przywódca.

Rosyjskie drony nad Europą. Seria incydentów

Wcześniej Zełenski mówił, że w nocy z 9 na 10 września na Polskę leciały 92 drony.

- Większość z nich została zestrzelona przez Ukrainę, jednak 19 dotarło za granicę - oświadczył prezydent Ukrainy.

10 września kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Podczas wizyty w Kijowie 18 września ministrowie obrony Polski i Ukrainy - Władysław Kosiniak-Kamysz i Denys Szmyhal - podpisali porozumienie w sprawie realizacji szkoleń dla Wojska Polskiego w zakresie wykrywania i zwalczania rosyjskich bezzałogowców.

W ubiegłym tygodniu doszło również do serii incydentów z udziałem dronów w innych krajach UE. Kilka lotnisk w Danii, a także lotnisko w Oslo w Norwegii, zostało zamkniętych po tym, jak na niebie zaobserwowano bezzałogowce.

W sobotę pas startowy lotniska głównego lotniska w Holandii został wyłączony z użycia po tym, jak nad portem zauważono drona. Z kolei w piątek lotnisko w Wilnie na Litwie dwukrotnie zawiesiło działalność z powodu podejrzeń o pojawieniu się bezzałogowców. Do incydentów doszło też m.in. w Szwecji czy Niemczech.

Rosja twierdzi tymczasem, że nie wystrzeliwuje dronów nad kraje europejskie.

