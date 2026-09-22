Pjongjang testuje "ultranowoczesną" broń. Kim wybrał nieprzypadkową datę

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Korea Północna przeprowadziła test nowego systemu uzbrojenia, który przywódca kraju Kim Dzong Un określił jako "ultranowoczesny". Według reżimowej agencji KCNA próba zakończyła się sukcesem, a nowa technologia ma "przyprawić wrogów o ból głowy". Test przeprowadzono tuż przed debatą Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz spotkaniem przywódców USA i Chin.

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Kim Dzong Un z córką Dzu Ae i grupą doradców obserwują wystrzelenie broni przy monitorze z wykresami.
Korea Północna. Kim Dzong Un i z córką Dzu Ae obserwowali wystrzelenie nowej broniKCNA East News

W skrócie

  • Korea Północna przetestowała nowy system uzbrojenia, który Kim Dzong Un nazwał ultranowoczesnym i skutecznym przeciw wrogom.
  • Według południowokoreańskich oraz japońskich źródeł wykryto starty pocisków, a analitycy Yonhap podejrzewają, że testowano nowe pociski hipersoniczne, choć przedstawione dane mogą być niezgodne z rzeczywistością.
  • Testy zostały przeprowadzone tuż przed debatą Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz spotkaniami przywódców USA i Chin, co może być sygnałem dotyczącym polityki militarnej Pjongjangu.
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Zgodnie z doniesieniami państwowych mediów Kim Dzong Un ostrzegł, że północnokoreański postęp zbrojeniowy zada przeciwnikowi "nieuleczalny ból głowy oraz bardzo okrutny i nieunikniony cios". Dyktator określił test jako "niewątpliwie uderzającą demonstrację ultranowoczesnej technologii obronnej".

Sama agencja KCNA zaznaczyła z kolei, że próba miała "wielkie znaczenie" dla szybkiego rozwoju technologicznego systemów uzbrojenia. Z oficjalnych zdjęć wynika, że Kim wraz z córką Dzu Ae obserwowali wystrzelenie w nieokreślonym miejscu.

Korea Północna testuje nową broń. Eksperci wskazują na możliwą manipulację

W niedzielę południowokoreańskie wojsko i ministerstwo obrony Japonii informowały o wykryciu dwóch startów pocisków balistycznych krótkiego zasięgu z okolic Wonsan na wschodzie kraju.

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Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Eksperci, na których powołuje się południowokoreańska agencja Yonhap, podejrzewają, że reżim testował nowe pociski hipersoniczne, co zasugerował widoczny na monitorach w centrum dowodzenia napis "trajektoria lotu Hwasongpho-11Ma-1".

Analitycy zwracają jednak uwagę na istotne rozbieżności w danych. Opublikowane zdjęcia pokazywały dystans 908,2 km, podczas gdy wojsko w Seulu oszacowało zasięg rakiet na 450 i 600 km. Rodzi to przypuszczenia, że Pjongjang mógł sfałszować liczby na użytek propagandy sukcesu - podkreśla Yonhap.

Test tuż przed debatą w ONZ. Media: Korea Północna wysyła sygnał Trumpowi

W ocenie mediów działania reżimu na krótko przed wtorkową debatą w ONZ i czwartkowym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Waszyngtonie mogą stanowić sygnał dla amerykańskiej administracji, że Pjongjang nie zamierza rezygnować z rozbudowy potencjału militarnego.

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Marta Stępień
Marta Stępień

We wtorek rusza debata generalna na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Debatę przywódców otworzy sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres, a w pierwszej sesji wystąpią m.in. prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham i premierka Japonii Sanae Takaichi.

Prezydent Trump na marginesie debaty spotka się z Burnhamem i Takaichi, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem ZełenskimPodczas wydanej przez prezydenta USA kolacji dla uczestników debaty Trump po raz pierwszy spotka się też z p.o. prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Polskiej delegacji na 81. sesję przewodniczy prezydentKarol Nawrocki, który wystąpi podczas debaty w środę.

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