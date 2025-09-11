Posłowie z Litwy, Łotwy i Estonii zaapelowali do amerykańskiego Kongresu o utrzymanie wsparcia wojskowego w ramach inicjatywy bezpieczeństwa bałtyckiego (BSI) - przekazała w czwartek litewska opozycyjna partia Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci.

"Uprzejmie prosimy o wsparcie finansowania Inicjatywy Bezpieczeństwa Bałtyckiego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 oraz jej zatwierdzenie w ustawie o budżecie obronnym" - napisały we wspólnym liście parlamenty państw bałtyckich.

W latach 2024-2025 Waszyngton w ramach BSI przyznał krajom tym 450 mln dolarów na wzmocnienie bezpieczeństwa.

Obawy państw bałtyckich. USA mogą ograniczyć finansowanie

Administracja Donalda Trumpa przy planowaniu budżetu na 2026 rok nie uwzględniła środków w ramach Sekcji 333, z której finansowane są szkolenia wojskowe za granicą USA. To właśnie z tych pieniędzy finansowana była inicjatywa bezpieczeństwa bałtyckiego.

Amerykańscy kongresmeni złożyli już w marcu projekt ustawy, który przewiduje przedłużenie finansowania BSI do 2028 r. Komisja Spraw Zagranicznych Senatu nadal go jednak nie rozpatrzyła.

Państwa bałtyckie mimo to przygotowują się na możliwe ograniczenie amerykańskiego finansowania. Dlatego też zwiększają one własne wydatki na obronność. Łotwa w najbliższym czasie planuje wydawać na zbrojenia 5 proc. PKB. Również Estonia chce zwiększyć budżet obronny, a Litwa wyraża chęć rozmów z USA na temat utrzymania wsparcia.

Źródła: Reuters, EURACTIV.pl

