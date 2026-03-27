Piorun trafił w najwyższy budynek świata. Spektakularne nagranie
Przez Bliski Wschód przechodzą silne burze, którym towarzyszą błyskawice. Jedna z nich uderzyła w najwyższy budynek świata, znajdujący się w Dubaju - Burdż Chalifę. W sieci pojawiły się spektakularne nagrania z tego momentu.
Zamieszczone w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania ukazują moment, w którym w 828 metrowy wieżowiec uderza błyskawica. Służby nie poinformowały o ewentualnych uszkodzeniach, jak również o potencjalnych rannych.
Dubaj. Silne deszcze i wichury. Załamanie pogody na Bliskim Wschodzie
Biuro Prasowe miasta Dubaj wydało w piątek komunikat, w którym przestrzega mieszkańców przez niestabilną pogodą. "Intensywnemu deszczowi będą towarzyszyć grzmoty i błyskawice. Silny wiatr może podrywać piach i ograniczać widoczność" - czytamy w komunikacie.
Dubajska policja poinformowała z kolei, iż zintensyfikowała działania, a wyspecjalizowane zespoły dbają o bezpieczeństwo na drogach, by jak najbardziej upłynnić ruch. Część ulic w mieście została bowiem zalana, a na zdjęciach z regionu widać unieruchomione pojazdy.
Piorun uderzył w Burdż Chalifę. Podobne zdarzenie w Watykanie
Budowę Burdż Chalifa ukończono w 2009 roku i od tamtego momentu jest to najwyższy budynek świata. Wieżowiec ma 163 piętra użytkowe i mierzy 828 metrów. Jego budowa kosztowała 1,5 miliarda dolarów.
Uderzenia piorunów w budynki zdarzają się regularnie. Obecnie budynki mają specjalne instalacje odgromowe, które chronią obiekty przed wyładowaniami.
W marcu, oprócz Burdż Chalifa, do podobnego zdarzenia doszło w Watykanie. Wówczas piorun trafił w wierzchołek Bazyliki św. Piotra.