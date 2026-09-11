Huragan Lowell uderzył w zachodnią część Hawajów na początku tygodnia. Określono go jako huragan drugiej kategorii, z wiatrem dochodzącym w porywach do prawie 180 km/h. Wichura niszczyła domy i powalała linie energetyczne na wyspach Niihau, Kauai i Oahu. W nocy z poniedziałku na wtorek na Kauai ogłoszono ostrzeżenie przed tornadem - pierwsze tego typu w historii Hawajów - podaje "Guardian". Podczas uderzenia huraganu ostatecznie nie stwierdzono tornada, jednak silny wiatr spustoszył wyspę.

Mieszkańcy jak atrakcja turystyczna. Problemy z turystami

Kauai to wyspa, na której zanotowano największe zniszczenia. Uszkodzonych zostało wiele dróg, nadmorskie kurorty, a zniszczenia w zatoce Lanai były na tyle duże, że tamtejszy port musiał zawiesić działalność. To poważny problem, ponieważ właśnie tędy dociera większość zaopatrzenia dla zamieszkanej przez ponad 70 tys. osób wyspy.

Obecnie na Kauai nie mogą więc dotrzeć większe zapasy, w tym paliwa do agregatów prądotwórczych. Naprawa zniszczeń w porcie może zająć około dwa tygodnie - informują miejscowe władze. Obecnie wyspiarze zdani są więc na własną pomysłowość.

W północnej części wyspy wielu mieszkańców oprócz prądu nie ma również wody. Dlatego też piorą ubrania oraz myją naczynia w okolicznych rzekach:

"To jedyne miejsce, gdzie możemy to robić. Do tego przepływają tu turyści, ochlapując nas i nie przejmując się tym, co robimy" - opowiada jeden z mieszkańców Abraham Balmores w rozmowie z serwisem Hawaii News Now. "Po prostu wypoczywają, podczas gdy my staramy się przetrwać" - oburza się mężczyzna.

"Ludzie przychodzą i pytają nas, gdzie jest najlepsza plaża, a przynajmniej najmniej zniszczona, żeby mogli ją pozwiedzać przed końcem urlopu" - dodaje jego partnerka Mahealani Chandler.

Kobietę oburza też zachowanie niektórych zwiedzających, robiących mieszkańcom zdjęcia i filmujących ich, podczas gdy "właśnie doświadczyliśmy kataklizmu". "To nie czas na wakacje" - podkreśla Chandler.

W trudnej sytuacji pomagają sobie miejscowi. Niektórym udało się nawet przysłać drogą powietrzną spore ilości jednego z najsłynniejszych dań świata.

Pizza ze śmigłowca. Niecodzienny sposób na pomoc poszkodowanym

W czwartek hawajskiemu oddziałowi Armii Zbawienia udało się przesłać do schronisk na Kauai dostawę 255 pizz. Dostarczono je śmigłowcami, które udostępniła miejscowa firma Rainbow Helicopters, zwykle oferująca loty krajoznawcze.

"Jesteśmy szczęśliwi, że pomogliśmy przynieść trochę radości" - komentuje Nicole Battjes, właścicielka firmy.

Pizze dostarczono śmigłowcami z Honolulu, w kilku turach. Według Armi Zbawienia udało się dzięki temu nakarmić około tysiąc osób. Okrągłe placki trafiły nie tylko do mieszkańców. Niektóre rozdano pasażerom uwięzionym na lotnisku Lihue, zmagający się z awarią prądu. Niektóre loty były tam opóźnione o około siedem godzin.

Cały czas trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu na Kauai. Na miejscu pracują dodatkowe ekipy ściągnięte z sąsiednich wysp, w czwartek po południu udało się wznowić dostawy elektryczności do około 66 proc. domostw.

Ocenia się, że straty spowodowane przez huragan Lowell mogą się okazać wyższe od tych spowodowanych przez huragan czwartej kategorii Iniki z 1992 roku. Wówczas zniszczenia wyceniono na 3 mld dolarów.

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Obecnie Lowell znajduje się daleko na północny zachód od Hawajów i słabnie. Daleko a horyzoncie rysuje się jednak kolejne potencjalne zagrożenie. Około 3,5 tys. kilometrów na wschód od wysp uformowała się burza tropikalna Norbert. W weekend może się wzmocnić do huraganu i skierować na zachód. Jej trasę śledzi amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC).

Źródło: AP, Hawaii News Now, "The Guardian"

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