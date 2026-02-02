W skrócie Pilot Boeinga 787-8 Air India zgłosił usterkę przełącznika kontroli paliwa tuż przed startem z Londynu do Bengaluru.

Samolot został uziemiony, a sprawa przekazana do Dyrekcji Generalnej Lotnictwa Cywilnego.

Air India wcześniej przeprowadziła kontrole tych mechanizmów w całej flocie po katastrofie z czerwca 2025 r.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Obsługujący lot Air India 132 Boeing 787-8 miał wystartować w poniedziałek z lotniska Londyn Heathrow i zrealizować rejs do Bengaluru w południowych Indiach. Podczas procedury następującej przed uruchomieniem silnika, pilot odnotował jednak awarię jednego z mechanizmów.

Chodziło o przełącznik kontroli paliwa lewego silnika. W komunikacie wydanym przez linię lotniczą sprecyzowano, że podczas uruchamiania opcji pracy przełącznika, ustawiał się on w pozycji wyłączenia.

O włos od kolejnej katastrofy Dreamlinera? Pilot zgłosił awarię tuż przed wylotem

W oświadczeniu Air India wspomniano, że "w określonych warunkach" awaria ta mogłaby przyczynić się do niezamierzonego wyłączenia silnika podczas lotu. Podjęto więc decyzję o czasowym wyłączeniu maszyny z użytku.

"Po otrzymaniu tych wstępnych informacji uziemiliśmy wspomniany samolot" - wskazano w komunikacie linii lotniczej i dodano, że sprawa została przekazana do Dyrekcji Generalnej Lotnictwa Cywilnego (DGCA).

W oświadczeniu zaznaczono, że wcześniej "Air India sprawdziła przełączniki kontroli paliwa we wszystkich samolotach Boeing 787 w swojej flocie na podstawie dyrektywy DGCA i nie stwierdziła żadnych problemów".

Air India przeprowadziła kontrole mechanizmów, które mogły doprowadzić do tragedii z 12 czerwca 2025 r.

W istocie, inspekcja przełączników kontroli paliwa została przeprowadzona w lipcu ubiegłego roku - miesiąc po katastrofie innego Dreamlinera Air India, który tuż po starcie rozbił się w Ahmadabadzie, doprowadzając do śmierci 260 osób.

Ze wstępnego raportu opisującego przyczyny tragedii wynika, że doszło wówczas do odcięcia dopływu paliwa do obu silników samolotu. Nie wskazano jednocześnie, czy doszło do tego w wyniku błędu pilota, czy awarii mechanizmu.

DGCA zleciła jednakowoż wszystkim przewoźnikom obsługującym Boeing 787 i Boeing 737 przeprowadzenie kontroli przełączników kontroli paliwa.

Źródło: Hindustan Times, News18

Unijne pieniądze z programu SAFE na zbrojenia. Tomczyk w ''Gościu Wydarzeń'": Około 80 proc. trafi do polskiego przemysłu obronnego Polsat News Polsat News