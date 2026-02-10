W skrócie Samolot somalijskich linii StarSky z ponad 50 osobami na pokładzie wodował na Oceanie Indyjskim po zgłoszeniu problemów technicznych.

Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi bezpiecznie opuścili maszynę, nikt nie odniósł obrażeń.

Trwa dochodzenie mające ustalić przyczynę awarii, linie lotnicze pochwaliły pilota za podjęte decyzje.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano. Pilot samolotu somalijskich linii StarSky, lecącego z Mogadiszu do Guriel, krótko po starcie zgłosił problemy techniczne.

Z powodu awarii dalszy lot był wykluczony. Kapitan podjął więc decyzję o zawróceniu na lotnisko w stolicy Somalii.

Samolot zaczął tracić wysokość. Awaryjne lądowanie na oceanie

Podczas podejścia do lądowania maszyna minęła płytę lotniska i wylądowała na wodach Oceanu Indyjskiego, który znajduje się w pobliżu portu lotniczego.

Samolot osiadł na płyciźnie niedaleko brzegu. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że w wyniku ryzykownego manewru maszyna została poważnie uszkodzona - prawe skrzydło oderwało się się od kadłuba.

Na szczęście żadnemu z 50 pasażerów ani członkom załogi nic się nie stało. Wszyscy o własnych siłach opuścili pokład samolotu.

Awaryjne lądowanie na oceanie. Na pokładzie 55 osób

- Z ulgą potwierdzamy, że wszyscy pasażerowie i załoga są bezpieczni. Trwa dochodzenie mające na celu ustalenie, co spowodowało problem techniczny, który doprowadził do awaryjnego lądowania - powiedział rzecznik StarSky, Hassan Mohamed Aden.

Przedstawiciel linii lotniczej pochwalili również zachowanie pilota. - Szybkie i spokojne decyzje pilota odegrały decydującą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim na pokładzie. Chwalimy go za sposób, w jaki poradził sobie z sytuacją - dodał.

