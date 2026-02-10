Pilot samolotu zgłosił poważną usterkę. Dramatyczne chwile na pokładzie
Awaryjne lądowanie samolotu somalijskich linii lotniczych. Maszyna z 55 osobami na pokładzie wodowała na wodach Oceanu Indyjskiego. Chociaż cała sytuacja wyglądała dramatycznie, nikomu z pasażerów nic się nie stało.
W skrócie
- Samolot somalijskich linii StarSky z ponad 50 osobami na pokładzie wodował na Oceanie Indyjskim po zgłoszeniu problemów technicznych.
- Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi bezpiecznie opuścili maszynę, nikt nie odniósł obrażeń.
- Trwa dochodzenie mające ustalić przyczynę awarii, linie lotnicze pochwaliły pilota za podjęte decyzje.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło we wtorek rano. Pilot samolotu somalijskich linii StarSky, lecącego z Mogadiszu do Guriel, krótko po starcie zgłosił problemy techniczne.
Z powodu awarii dalszy lot był wykluczony. Kapitan podjął więc decyzję o zawróceniu na lotnisko w stolicy Somalii.
Samolot zaczął tracić wysokość. Awaryjne lądowanie na oceanie
Podczas podejścia do lądowania maszyna minęła płytę lotniska i wylądowała na wodach Oceanu Indyjskiego, który znajduje się w pobliżu portu lotniczego.
Samolot osiadł na płyciźnie niedaleko brzegu. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że w wyniku ryzykownego manewru maszyna została poważnie uszkodzona - prawe skrzydło oderwało się się od kadłuba.
Na szczęście żadnemu z 50 pasażerów ani członkom załogi nic się nie stało. Wszyscy o własnych siłach opuścili pokład samolotu.
Awaryjne lądowanie na oceanie. Na pokładzie 55 osób
- Z ulgą potwierdzamy, że wszyscy pasażerowie i załoga są bezpieczni. Trwa dochodzenie mające na celu ustalenie, co spowodowało problem techniczny, który doprowadził do awaryjnego lądowania - powiedział rzecznik StarSky, Hassan Mohamed Aden.
Przedstawiciel linii lotniczej pochwalili również zachowanie pilota. - Szybkie i spokojne decyzje pilota odegrały decydującą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim na pokładzie. Chwalimy go za sposób, w jaki poradził sobie z sytuacją - dodał.