Piloci w Niemczech strajkują. Pasażerów Lufthansy czekają trudne dni
Strajk pilotów Lufthansy paraliżuje niemieckie niebo. W czwartek i piątek tysiące pasażerów Cityline i Cargo mogą utknąć na lotniskach z powodu odwołanych i opóźnionych lotów.
W skrócie
- Strajk pilotów Lufthansy, Cityline i Cargo odbędzie się w czwartek i piątek (12–13 marca), powodując odwołane i opóźnione loty.
- Związek zawodowy VC poinformował, że strajk nie obejmuje lotów z obszarów kryzysowych na Bliskim Wschodzie oraz lotów z Niemiec do tych regionów.
- Powodem strajku są spory dotyczące zakładowego programu emerytalnego w Lufthansie i Cargo oraz brak nowej umowy zbiorowej dotyczącej wynagrodzeń w Cityline.
Pasażerowie niemieckich linii lotniczych Lufthansa i jej spółki córki Cityline muszą liczyć się w czwartek i piątek (12-13 marca) z odwołanymi i opóźnionymi lotami.
Związek zawodowy pilotów VC poinformował we wtorek, 10 marca, o dwudniowym strajku w Lufthansie, Cityline oraz towarowej spółce Cargo. Piloci mają przerwać pracę od czwartku o godz. 00.01 do piątku o godz. 23.59.
Niemcy. Strajk pracowników linii lotniczych
Wcześniej - 12 lutego - strajkował personel pokładowy Lufthansy. Według danych przedsiębiorstwa odwołano 800 lotów, a utrudnienia dotknęły około 100 tys. pasażerów.
Związek zawodowy VC podkreśla, że strajk nie dotyczy lotów z aktualnych obszarów kryzysowych na Bliskim Wschodzie, a także lotów z Niemiec na Bliski Wschód. Dotyczy to destynacji w Egipcie, Azerbejdżanie, Bahrajnie, Iraku, Izraelu, Jemenie, Jordanii, Katarze, Kuwejcie, Libanie, Omanie, Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Piloci stawiają wymagania. Powody strajku w Lufthansie
Powodem strajku w Lufthansie i Lufthansie Cargo jest spór dotyczący zakładowego programu emerytalnego. Członkowie VC już we wrześniu 2025 roku opowiedzieli się zdecydowaną większością głosów za strajkiem. Związek zawodowy chciał jednak ponownie podjąć rozmowy z kierownictwem koncernu. Związkowcy krytykują, że nawet po strajku 12 lutego pracodawca nie przedstawił żadnej oferty.
- Nie pomaga, gdy strona przeciwna sygnalizuje jedynie gotowość do rozmów, ale nie chce rozmawiać o istotnych ulepszeniach w zakresie zakładowego systemu emerytalnego - wyjaśnił prezes VC Andreas Pinheiro. - Teraz będziemy kontynuować rozmowy dopiero wtedy, gdy pojawi się oferta, którą będzie można negocjować - zapowiedział rzecznik komisji negocjacyjnej Arne Karstens.
Z kolei w Lufthansie Cityline związek zawodowy i kierownictwo spierają się o nową umowę zbiorową dotyczącą wynagrodzeń. I w tym przypadku związkowcy skarżą się na brak "akceptowalnej oferty".
Katarzyna Domagała-Pereira, dziennikarka Polskiej Redakcji Deutsche Welle
