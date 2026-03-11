W skrócie Strajk pilotów Lufthansy, Cityline i Cargo odbędzie się w czwartek i piątek (12–13 marca), powodując odwołane i opóźnione loty.

Związek zawodowy VC poinformował, że strajk nie obejmuje lotów z obszarów kryzysowych na Bliskim Wschodzie oraz lotów z Niemiec do tych regionów.

Powodem strajku są spory dotyczące zakładowego programu emerytalnego w Lufthansie i Cargo oraz brak nowej umowy zbiorowej dotyczącej wynagrodzeń w Cityline.

Pasażerowie niemieckich linii lotniczych Lufthansa i jej spółki córki Cityline muszą liczyć się w czwartek i piątek (12-13 marca) z odwołanymi i opóźnionymi lotami.

Związek zawodowy pilotów VC poinformował we wtorek, 10 marca, o dwudniowym strajku w Lufthansie, Cityline oraz towarowej spółce Cargo. Piloci mają przerwać pracę od czwartku o godz. 00.01 do piątku o godz. 23.59.

Niemcy. Strajk pracowników linii lotniczych

Wcześniej - 12 lutego - strajkował personel pokładowy Lufthansy. Według danych przedsiębiorstwa odwołano 800 lotów, a utrudnienia dotknęły około 100 tys. pasażerów.

Związek zawodowy VC podkreśla, że strajk nie dotyczy lotów z aktualnych obszarów kryzysowych na Bliskim Wschodzie, a także lotów z Niemiec na Bliski Wschód. Dotyczy to destynacji w Egipcie, Azerbejdżanie, Bahrajnie, Iraku, Izraelu, Jemenie, Jordanii, Katarze, Kuwejcie, Libanie, Omanie, Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Piloci stawiają wymagania. Powody strajku w Lufthansie

Powodem strajku w Lufthansie i Lufthansie Cargo jest spór dotyczący zakładowego programu emerytalnego. Członkowie VC już we wrześniu 2025 roku opowiedzieli się zdecydowaną większością głosów za strajkiem. Związek zawodowy chciał jednak ponownie podjąć rozmowy z kierownictwem koncernu. Związkowcy krytykują, że nawet po strajku 12 lutego pracodawca nie przedstawił żadnej oferty.

- Nie pomaga, gdy strona przeciwna sygnalizuje jedynie gotowość do rozmów, ale nie chce rozmawiać o istotnych ulepszeniach w zakresie zakładowego systemu emerytalnego - wyjaśnił prezes VC Andreas Pinheiro. - Teraz będziemy kontynuować rozmowy dopiero wtedy, gdy pojawi się oferta, którą będzie można negocjować - zapowiedział rzecznik komisji negocjacyjnej Arne Karstens.

Z kolei w Lufthansie Cityline związek zawodowy i kierownictwo spierają się o nową umowę zbiorową dotyczącą wynagrodzeń. I w tym przypadku związkowcy skarżą się na brak "akceptowalnej oferty".

Katarzyna Domagała-Pereira, dziennikarka Polskiej Redakcji Deutsche Welle

