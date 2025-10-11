Komunikat o pilnych działaniach w białoruskich siłach zbrojnych pojawił się na oficjalnej stronie tamtejszego Ministerstwa Obrony.

"W ramach inspekcji gotowości bojowej, na polecenie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych - Prezydenta Republiki Białorusi, realizowany jest szereg działań mających na celu doprowadzenie sił zbrojnych do najwyższego stopnia gotowości bojowej w celu przeprowadzenia inspekcji" - czytamy w komunikacie.

Białoruś. Łukaszenka wydał rozkaz białoruskiej armii

"Część jednostek Sił Zbrojnych podejmie szereg działań mających na celu postawienie ich w stan gotowości bojowej, przemieści się do wyznaczonych rejonów i podejmie działania określone w rozkazie" - podkreślono, nie wskazując jednak żadnych szczegółów.

To kolejny w ostatnich dniach tego typu komunikat, który pojawił się w białoruskich media, a także na portalach społecznościowych.

Kilka dni wcześniej resort informował o przeprowadzeniu kolejnych ćwiczeń dla rezerwistów. Jak wówczas wyjaśniono, działania miały na celu sprawdzenie gotowości w przypadku "zagrożeń zewnętrznych".

We wrześniu Siły Zbrojne Białorusi przeprowadziły szereg manewrów w poszczególnych jednostkach. Głównymi ćwiczeniami były "Zapad-2025", który przeprowadzono wraz z rosyjską armią.

