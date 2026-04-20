W skrócie W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające kolumnę prezydenta Rosji Władimira Putina jadącą późno w nocy z dużą prędkością w stronę Kremla.

Rosyjskie władze i oficjalne źródła nie skomentowały informacji o przejeździe, a ukraiński portal TSN podkreśla, że tego typu nagrania często stają się podstawą plotek i manipulacji.

Według ostatniego sondażu VCIOM, poparcie dla Władimira Putina wynosi 70,1 proc., a zaufanie do niego spadło do 75 proc.

"Albo starzec źle się poczuł, albo czajnik został zostawiony na kuchence" - tak internauci komentują szybki przejazd ulicami Moskwy rzekomej kolumny prezydenta Rosji Władimira Putina. Nagranie kawalkady aut jadących z dużą prędkością w stronę Kremla zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Miało ono zostać wykonane późno w nocy.

Informację o zdarzeniu przekazał ukraiński portal TSN. Doniesień w żaden sposób nie skomentowały natomiast rosyjskie władze, ani oficjalne źródła.

Ukraiński portal zwraca uwagę, że tego typu nagrania "często stają się podstawą plotek i manipulacji, dlatego należy podchodzić do nich z ostrożnością".

Notowania Putina słabną. Rosjanie coraz mniej zadowoleni

W ostatnim czasie Władimir Putin musi mierzyć ze spadkiem poparcia wśród Rosjan. W ostatnim sondażu przeprowadzonym przez sondażownię VCIOM politykę rosyjskiego prezydenta popiera 70,1 proc. obywateli.

Rosyjska sondażownia zwraca uwagę, że tak niskich notowań Putin nie miał od lat. Ostatnio tak niskie poparcie miał on ponad cztery lata temu, jeszcze przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę.

Jednocześnie zaufanie do Putina również spadło o 1,7 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania. Obecnie prezydentowi ufa 75 proc. Rosjan.

