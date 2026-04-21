W skrócie Bundeswehra wydała komunikat ostrzegający przed utrudnieniami w ruchu z powodu przejazdu wojskowych kolumn na trasie Hesja - Turyngia w ramach manewrów Hethex 2026.

W ramach ćwiczeń Orange Road ok. 850 oficerów żandarmerii wojskowej będzie ćwiczyć szybkie reagowanie na zagrożenia, w tym ataki dronowe, na południowym zachodzie Niemiec.

Celem manewrów Orange Road 2026 jest dostosowanie pułku do wymagań NATO, rozwijanie zdolności kontroli ruchu, prowadzenia marszów i zabezpieczenia infrastruktury.

Kolumny wojskowe będą w najbliższych dniach poruszać się na trasie Hesja - Turyngia w ramach manewrów Hethex 2026. Udział bierze około 900 żołnierzy niemieckich i sojuszniczych oraz policja, straż pożarna i inne służby cywilne, które będą kierowały ruchem. Wykorzystanych zostanie do 400 pojazdów.

Wzmożony ruch wojskowy na drogach ma potrwać od środy do niedzieli, przy czym pik tych manewrów planowany jest na weekend.

Niemcy. Wojsko na drogach, żandarmeria ćwiczy obronę

Równocześnie - jak informuje Bundeswehra - prowadzone będą ćwiczenia Orange Road. Żandarmeria wojskowa (Feldjager) sprawdzi swoje zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia, w tym również na ataki dronowe. Jak podkreślono, to element kluczowy dla bezpieczeństwa NATO.

"Uczestnicy ćwiczeń nie trenują na ogrodzonym wojskowym terenie, lecz w przestrzeniach publicznych, by było jak najbardziej realistycznie" - podała Bundeswehra w komunikacie. Jak zapewniono, nie ma zagrożenia dla cywilów, ponieważ używana będzie amunicja manewrowa.

Ćwiczenia żandarmerii wojskowej potrwają od 20 do 30 kwietnia i zaangażują ok. 850 oficerów. Odbędą się na południowym zachodzie Niemiec: w Badenii-Wirtembergii oraz Nadrenii-Palatynacie.

Orange Road 2026. Cel niemieckich manewrów wojskowych

- Nadrzędnym celem Orange Road 2026 jest konsekwentne dostosowanie mojego pułku do wymagań NATO dotyczących Military Police Task Force - podkreślił Marco Langhorst, dowódca niemieckiego 3. Pułku Piechoty Polowej.

W ramach operacji żołnierze mają rozwinąć swoje zdolności kontroli ruchu, prowadzenia marszów wojskowych oraz zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. Ponadto szkolenie obejmie obsługę dronów, aby przygotować się na scenariusz nowoczesnej wojny.

Źródła: Frankfurter Neue Presse, Auto Motor Sport

