W skrócie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków o niepodróżowanie do Libanu z powodu wysokiego ryzyka eskalacji na Bliskim Wschodzie.

Wydano ostrzeżenia dotyczące podróży do Libanu, Izraela i Iranu, wskazując na możliwość zamknięcia przestrzeni powietrznej i trudności z powrotem do Polski.

Negocjacje w Genewie nie przyniosły postępu, a media informują o przygotowaniach do możliwych operacji militarnych i przygotowaniach izraelskich służb zdrowia na wypadek wojny.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia przed podróżami do Libanu. Komunikat pojawił się na operowanym przez resort profilu "Polak za granicą" w serwisie X.

"Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta. Powrót drogą lotniczą może być niemożliwy lub znacząco utrudniony" - napisano w oświadczeniu.

MSZ apeluje o niepodróżowanie do Libanu. "Ryzyko eskalacji jest wysokie"

"Jeżeli przebywasz w Libanie zabezpiecz środki finansowe, zawsze miej przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki" - czytamy w komunikacie ministerstwa, które wskazało również na konieczność rejestracji w systemie Odyseusz.

Resort prosi, by obywatele polscy, którzy obecnie znajdują się w kraju na Bliskim Wschodzie "natychmiastowo" go opuścili. W komunikacie podano też dane kontaktowe do polskiego konsula w Bejrucie.

Osobne ostrzeżenia wydane zostały również w kontekście podróży do Izraela i Iranu. Również w tych przypadkach wskazano na niestabilność w kwestii bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Ostrzeżenia MSZ pojawiają się w związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie i możliwą interwencją Stanów Zjednoczonych, które już od kilku tygodni koncentrują swoje siły w regionie.

Wrze na Bliskim Wschodzie. Izrael przygotowuje się na wypadek wojny

Dotychczasowe negocjacje w Genewie nie przyniosły zadowalających rezultatów, a jak podają media, szef amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) adm. Brad Cooper przekazał już prezydentowi USA możliwości potencjalnych operacji militarnych.

Zakładać mają one chociażby ataki na instalacje nuklearne i rakietowe Iranu. W przypadku większej eskalacji i zaangażowania Izraela, amerykański rząd liczy się też ze zmianą reżimu w Teheranie.

Izraelski portal Ynet, powołując się na wewnętrzny dokumenty ministerstwa zdrowia wskazuje, że placówki w całym kraju przygotowują się na wypadek, gdyby dojść miało do wojny Izraela i USA z Iranem.

