Pilny apel MSZ do Polaków. "Wysokie ryzyko eskalacji"

Paweł Sekmistrz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o niepodróżowanie do Libanu. "Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Ryzyko eskalacji jest wysokie" - napisano w komunikacie, dodając, że powrót do ojczyzny drogą lotniczą może być wkrótce znacząco utrudniony.

Mężczyzna w garniturze przy mównicy, tło stanowią flagi Unii Europejskiej, Polski i NATO, sugerujące oficjalny charakter spotkania lub konferencji.
MSZ ostrzega przed podróżami na Bliski WschódWojtek RadwańskiAFP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia przed podróżami do Libanu. Komunikat pojawił się na operowanym przez resort profilu "Polak za granicą" w serwisie X.

"Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta. Powrót drogą lotniczą może być niemożliwy lub znacząco utrudniony" - napisano w oświadczeniu.

MSZ apeluje o niepodróżowanie do Libanu. "Ryzyko eskalacji jest wysokie"

"Jeżeli przebywasz w Libanie zabezpiecz środki finansowe, zawsze miej przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki" - czytamy w komunikacie ministerstwa, które wskazało również na konieczność rejestracji w systemie Odyseusz.

Resort prosi, by obywatele polscy, którzy obecnie znajdują się w kraju na Bliskim Wschodzie "natychmiastowo" go opuścili. W komunikacie podano też dane kontaktowe do polskiego konsula w Bejrucie.

    Osobne ostrzeżenia wydane zostały również w kontekście podróży do Izraela i Iranu. Również w tych przypadkach wskazano na niestabilność w kwestii bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

    Ostrzeżenia MSZ pojawiają się w związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie i możliwą interwencją Stanów Zjednoczonych, które już od kilku tygodni koncentrują swoje siły w regionie.

    Wrze na Bliskim Wschodzie. Izrael przygotowuje się na wypadek wojny

    Dotychczasowe negocjacje w Genewie nie przyniosły zadowalających rezultatów, a jak podają media, szef amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) adm. Brad Cooper przekazał już prezydentowi USA możliwości potencjalnych operacji militarnych.

    Zakładać mają one chociażby ataki na instalacje nuklearne i rakietowe Iranu. W przypadku większej eskalacji i zaangażowania Izraela, amerykański rząd liczy się też ze zmianą reżimu w Teheranie.

    Izraelski portal Ynet, powołując się na wewnętrzny dokumenty ministerstwa zdrowia wskazuje, że placówki w całym kraju przygotowują się na wypadek, gdyby dojść miało do wojny Izraela i USA z Iranem.

