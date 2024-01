Blisko 270 milionerów i miliarderów wezwało światowych przywódców, którzy przybyli do Davos na Światowe Forum Ekonomiczne, by ci opodatkowali ich majątki. Jednocześnie ostrzeżono, że brak reakcji na drastycznie powiększające się nierówności ekonomiczne w społeczeństwach doprowadzi do pojawienia się "katastrofalnych" konsekwencji - relacjonuje United Press International (UPI).