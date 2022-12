Niemiecki producent RBV Birkmann GmbH & Co KG wycofuje ze sprzedaży blachy do pieczenia, które są również sprzedawane w Polsce. O sprawie informuje portal HEIDELBERG24.

Niemcy. Groźne metale ciężkie w produktach znanej firmy

HEIDELBERG24 przypomina, że w Niemczech wycofanie produktów może nastąpić, w przypadku gdy w danym produkcie odkryte zostają niebezpieczne substancje powstałe w wyniku produkcji lub obróbki danego produktu. Artykułem, którego dotyczy wycofanie jest "Premium Baking Tarte Pan, 28 cm" firmy RBV Birkmann GmbH & Co KG. Podczas rutynowego testu, który został przeprowadzony zgodnie z Kodeksem Żywności i Pasz (LFGB), w blasze do tarty wykryto podwyższone znacznie wartości metali ciężkich.

Zgodnie z kodeksem LFGB producenci i importerzy muszą zapewnić, że towary konsumpcyjne, które mają kontakt z żywnością, jak pojemniki do przechowywania lub przybory kuchenne, nie uwalniają do żywności żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia ani nie wpływają na jej smak i zapach. Okazało się, że wycofywana partia blach do tarty uwalnia podwyższony poziom szkodliwych substancji: niklu, kobaltu i manganu.

Z informacji HEIDELBERG24 wynika, że ostatecznie objęta wycofaniem została partia blach o numerze 23035. Wprowadzona do sprzedaży w okresie od 01 lipca 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Numer produktu 882119, a także EAN 4026883882119.