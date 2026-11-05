W przypadku Francji chodzi o samolot pasażerski Airbus A320 linii Aer Lingus, który wyleciał w czwartek z Dublina i dolecieć miał do Rzymu. W trakcie lotu wszczęto jednak alarm bombowy - donosi AFP.

Komunikat wydało biuro premiera Francji Sebastiena Lecornu, informując, że maszyna zmieniła trasę i skierowała się do bazy lotniczej w Evreux, leżącej na północny zachód od Paryża.

Trasa samolotu z Dublina do Rzymu, który lądował we Francji z powodu alarmu bombowego materiał zewnętrzny

W stronę pasażerskiej maszyny skierowano samoloty francuskich sił powietrznych, które ją eskortowały - pisze AFP.

Francja. Samolot lądował po alarmie bombowym, leciał z Dublina do Rzymu

W kolejnych komunikatach francuski rząd potwierdził, że samolot wylądował bezpiecznie w Evreux. Podano, że na pokładzie było 151 pasażerów oraz sześciu członków załogi.

Jak czytamy, zostali oni już bezpiecznie ewakuowani. Na płycie lotniska są odziały służb i saperzy.

Bułgaria, Belgia, Czechy i Włochy. Seria alarmów w całej Europie

Niepokojące informacje spływają też z Bułgarii i Brukseli.

W tym pierwszym przypadku lokalne media, powołując się na oficjeli, pisały o awaryjnym lądowaniu trzech samolotów w związku z zagrożeniem bombowym.

Belgijska gazeta "Le Soir" donosi z kolei o lądowaniu samolotu pasażerskiego w Brukseli po "podejrzanym zgłoszeniu". Reuters podaje, że chodzi o samolot polskich linii LOT z Warszawy. Rzecznik lotniska przekazał mediom, że nie było potrzeby podejmowania żadnych dodatkowych operacji dotyczących bezpieczeństwa.

Włoska agencja ANSA donosi z kolei o alercie bombowym w samolocie lecącym z Helsinek do Rzymu. Maszyna została bezpiecznie eskortowana do stolicy Włoch przez włoskie siły lotnicze.

Przekierowany w trybie alarmowym został też samolot z Mediolanu do Warszawy. Ostatecznie wylądował on we Wiedniu. Alert bombowy okazał się fałszywy, na pokładzie nie odnaleziono ładunków - podał Milano Today, powołując się na linie Wizz Air.

Czeska policja natomiast otrzymała zgłoszenia o zagrożeniu bombowym w czterech samolotach zmierzających do Pragi. Służby przygotowują się na przyjęcie maszyn, ale zagrożenie oceniają jako niskie.

W czwartek rano do służb wpłynęła też informacja o potencjalnie niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie linii LOT z Warszawy do Paryża. Maszyna została zatrzymana podczas kołowania i sprawdzona. Zagrożenia nie wykryto - wynika z informacji rzecznika prasowego Polskich Portów Lotniczych Piotra Rudzkiego, który rozmawiał z PAP.

Przypadki fałszywych alarmów bombowych w Europie

Wcześniej do podobnych incydentów dochodziło w Rzymie, gdzie w eskorcie lądowały samoloty z Dublina i Lizbony.

Także we wtorek doszło do interwencji służb w Modlinie, gdzie awaryjnie lądował Boeing 737 MAX. Z kolei na lotnisku Chopina sprawdzano samolot skandynawskich linii lotniczych.

Źródła: AFP, Reuters



