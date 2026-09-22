Karol Nawrocki zapytany o niedoszłe spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem powiedział, że to "bardzo niedobrze, że nie doszło do spotkania".

- Niedobrze, że nie doszło do tego spotkania. Ja miałem nadzieję, że pan minister obrony narodowej spotka się z sekretarzem Hegsethem. Nie wiem dlaczego panowie się nie spotkali - przekazał prezydent.

W poniedziałek MON przekazał, że spotkanie zostało odwołane i odbędzie się w innym terminie z uwagi na "pilną prośbę strony amerykańskiej".

Zapytany, czy brak spotkania nie jest powodem chęci opóźnienia powstania stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce prezydent przypomniał o deklaracji Donalda Trumpa w tej sprawie z 2025 roku.

- Temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce był przedmiotem rozmowy w 2025 roku. We wrześniu wszedł kolejny etap. Robię wszystko i mam nadzieję, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie i że dojdzie do spotkania z sekretarzem Hegsethem - powiedział prezydent.

Prezydent Nawrocki wyraził ponadto nadzieję, że "otwarta brama do stałej obecności wojskowej w Polsce, którą wspólnie otworzyli z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana".

- Mam nadzieję, że kalendarze Hegsetha i premiera Kosiniaka-Kamysza będą się zgadzać - podkreślił prezydent.

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