Pilna ewakuacja w Nowym Jorku. Wieżowiec w każdej chwili może się zawalić

W skrócie Władze Nowego Jorku przeprowadziły ewakuację kilku budynków na Manhattanie po wykryciu uszkodzeń konstrukcyjnych w dawnym biurowcu firmy Pfizer, obecnie przekształcanym w osiedle mieszkaniowe.

Straż pożarna i inżynierowie wykryli poważne naruszenia kolumn nośnych oraz zapadnięcie kilku pięter pomiędzy 21. a 26. poziomem budynku przy 235 East 42nd Street.

W ramach działań prewencyjnych ewakuowano wszystkich pracowników budowy, sześć okolicznych budynków oraz Kennedy International School.

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Alarm ogłoszono po tym, jak straż pożarna otrzymała zgłoszenie o spadających cegłach w pobliżu budynku przy 235 East 42nd Street na Manhattanie. Na miejscu stwierdzono poważne uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji.

Według nowojorskiej straży pożarnej doszło do wyboczenia dwóch kolumn nośnych wewnątrz budynku, a pomiędzy 21. i 26. piętrem zapadły się kondygnacje.

Dokumenty Departamentu Budynków wskazują, że wcześniej kierownik ds. bezpieczeństwa zgłosił uszkodzenie stalowej belki na 21. piętrze.

Przedstawiciel służb zaznaczył, że choć istnieje ryzyko tzw. lokalnego zawalenia konstrukcji, wykluczone jest całkowite zawalenie się wieżowca.

Konstrukcja nadal się porusza. Burmistrz Nowego Jorku z apelem

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani przekazał podczas konferencji prasowej, że sytuacja pozostaje bardzo poważna, a inżynierowie nieustannie monitorują zachowanie konstrukcji. - Chcę zachęcić Nowojorczyków, żeby unikali tego obszaru - powiedział.

Jak dodał, od momentu przybycia służb na miejsce odnotowano kolejny ruch jednej z uszkodzonych kolumn. W związku z tym wyznaczono "zamrożoną strefę" obejmującą teren od 40. do 45. ulicy pomiędzy First Avenue a Third Avenue.

Inżynierowie budowlani współpracują z zespołem odpowiedzialnym za inwestycję nad planem wzmocnienia uszkodzonej kondygnacji.

Nowy Jork. Ewakuowano szkołę i okoliczne budynki

W ramach działań zapobiegawczych ewakuowano wszystkich pracowników budowy oraz ponad sześć pobliskich budynków przy East 42nd Street, East 43rd Street i Second Avenue.

Opuszczona została również Kennedy International School. To prywatna szkoła, do której uczęszcza około 400 dzieci.

Szef nowojorskiej straży pożarnej John Esposito poinformował, że nikt nie odniósł obrażeń, a wszyscy pracownicy budowy zostali sprowadzeni na dół.

Źródła: "The New York Times", "New York Post"





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