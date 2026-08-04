W skrócie W związku z erupcją wulkanu Fuego w Gwatemali ogłoszono pomarańczowy alert i rozpoczęto ewakuacje mieszkańców.

Zajęcia w lokalnych szkołach zostały zawieszone, a część dróg w pobliżu wulkanu zamknięto.

W ostatnich latach erupcje tego wulkanu skutkowały śmiercią, zaginięciami osób oraz koniecznością kolejnych ewakuacji.

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Wulkan Fuego, uważany za najbardziej aktywny w Ameryce Środkowej i oddalony od stolicy kraju o 35 km, wybuchł w poniedziałkowy poranek, a wieczorem siła erupcji wzrosła. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia drugiego stopnia rozpoczęto ewakuację dwóch okolicznych miejscowości.

Wulkan Fuego w Gwatemali znów aktywny. Trwa ewakuacja mieszkańców

"Aktywność nadal się nasila, z intensywną emisją gazów, popiołu i fragmentów lawy" - informował około godz. 20 krajowy koordynator ds. ograniczania skutków klęsk żywiołowych w Gwatemali (CONRED).

W komunikacie przekazano również, że kłęby popiołu unosiły się wówczas na wysokość około sześciu kilometrów nad poziomem morza i rozprzestrzeniały się na odległość 80 km. Krajowy Instytut Wulkanologii wydał oświadczenie, w którym ostrzega, że wulkan "zmierza w kierunku bardziej wybuchowej fazy".

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Gwatemala. Władze ogłosiły pomarańczowy alert w całym kraju

CONRAD zaapelował do okolicznych mieszkańców o niezbliżanie się do wąwozów, a także terenów leśnych i przykrycie zapasów wody oraz żywności, aby uniknąć skażenia popiołem. Organizacja przekazała również, że w razie konieczności miejscowa ludność powinna być gotowa do samodzielnej ewakuacji.

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Władze podjęły środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Decyzją ministerstwa edukacji zawieszono zajęcia w szkołach położonych w dwóch gminach w pobliżu wulkanu.

Droga łącząca południe kraju, gdzie zlokalizowany jest wulkan, z wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kolonialnym miastem Antigua została zamknięta.

Wzmożona aktywność wulkaniczna w Gwatemali. Tragiczne skutki poprzednich erupcji

Ze względu na położenie w Pacyficznym Pierścieniu Ognia Gwatemala doświadcza znacznej aktywności sejsmicznej oraz wulkanicznej. W erupcji, do której doszło w 2018 r., zginęło 215 osób, a około 200 uznano za zaginione. Strumienie lawy zalały wówczas pobliską wioskę.

W 2023 r. w związku z erupcją wulkanu Fuego ewakuowano około 1,2 tys. osób, a w 2025 r. ponad 500 z powodu gazu i popiołu uwolnionego z krateru.

Źródła: AFP, "Le Parisien"



