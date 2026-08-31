W skrócie Policja zatrzymała 24-letniego Węgra, który w stanie upojenia alkoholowego ukradł samolot Cessna 172, rozbił go i próbował uciec pieszo.

Podczas ucieczki 24-latek usiłował przejąć samochód kierowcy, który chciał mu pomóc, lecz został powstrzymany przez pasażera.

Do zatrzymania mężczyzny zaangażowano myśliwce wojskowe, a po incydencie postawiono 24-latkowi zarzuty bezprawnego zajęcia samolotu i napadu.

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Samolot treningowy Cessna 172 został uprowadzony z lotniska w mieście Kalocsa - podała węgierska policja. Sprawę zgłoszono załogom dwóch myśliwców Gripen, które ruszyły w pościg za maszyną. Ostatecznie znaleziono ją rozbitą, natomiast pilota w środku nie było.

Węgier ukradł samolot. Próbował to samo zrobić z samochodem

Po awaryjnym lądowaniu we wsi Gerjen 24-letni Węgier wydostał się z samolotu i zaczął uciekać pobliską drogą. Przejeżdżający tamtędy kierowca, widząc jego stan, zatrzymał auto i zamierzał pomóc mężczyźnie. Ten spróbował przejąć auto, lecz został powstrzymany przez pasażera.

24-latek został przekazany w ręce policji. "Funkcjonariusze powiadomili władze lotnicze i rozpoczęli inspekcję na miejscu oraz zbieranie danych i informacji z udziałem ekspertów" - podał portal 24.

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Według RTL News mężczyzna wyznał funkcjonariusz, że był tak pijany, iż nic nie pamięta. Jak ustaliły służby, rankiem w sobotę 24-latek wszedł na lotnisko w Kalocsie, potem próbował wsiąść do kilku samolotów, a ostatecznie wybrał Cessnę.

Po całym zajściu sprawca został najpierw zabrany do szpitala, natomiast w niedzielę doprowadzono go na komisariat. Policja zarzuca mu bezprawne zajęcie samolotu i napad.

Źródła: Portal 24, RTL News



