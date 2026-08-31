Pijany Węgier uprowadził samolot. Poderwano wojskowe myśliwce

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Policja zatrzymała 24-letniego Węgra, który w sobotę ukradł mały samolot Cessna 172. Mężczyzna finalnie rozbił maszynę, a po wydostaniu się z wraku ruszył pieszo pobliską drogą. Próbował przejąć samochód kierowcy, który zatrzymał się, by mu pomóc. Jak podaje RTL News, sprawca był tak pijany, że nie pamięta przebiegu zdarzenia.

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Dwa myśliwce wojskowe Gripen lecące w formacji na pochmurnym niebie, zdjęcie ilustracyjne.
Myśliwce Gripen w siłach NATO. Zdj. ilustracyjneThomas Imo/Photothek for the German Federal Foreign OfficeGetty Images

W skrócie

  • Policja zatrzymała 24-letniego Węgra, który w stanie upojenia alkoholowego ukradł samolot Cessna 172, rozbił go i próbował uciec pieszo.
  • Podczas ucieczki 24-latek usiłował przejąć samochód kierowcy, który chciał mu pomóc, lecz został powstrzymany przez pasażera.
  • Do zatrzymania mężczyzny zaangażowano myśliwce wojskowe, a po incydencie postawiono 24-latkowi zarzuty bezprawnego zajęcia samolotu i napadu.
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Samolot treningowy Cessna 172 został uprowadzony z lotniska w mieście Kalocsa - podała węgierska policja. Sprawę zgłoszono załogom dwóch myśliwców Gripen, które ruszyły w pościg za maszyną. Ostatecznie znaleziono ją rozbitą, natomiast pilota w środku nie było.

Węgier ukradł samolot. Próbował to samo zrobić z samochodem

Po awaryjnym lądowaniu we wsi Gerjen 24-letni Węgier wydostał się z samolotu i zaczął uciekać pobliską drogą. Przejeżdżający tamtędy kierowca, widząc jego stan, zatrzymał auto i zamierzał pomóc mężczyźnie. Ten spróbował przejąć auto, lecz został powstrzymany przez pasażera.

24-latek został przekazany w ręce policji. "Funkcjonariusze powiadomili władze lotnicze i rozpoczęli inspekcję na miejscu oraz zbieranie danych i informacji z udziałem ekspertów" - podał portal 24.

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Według RTL News mężczyzna wyznał funkcjonariusz, że był tak pijany, iż nic nie pamięta. Jak ustaliły służby, rankiem w sobotę 24-latek wszedł na lotnisko w Kalocsie, potem próbował wsiąść do kilku samolotów, a ostatecznie wybrał Cessnę.

Po całym zajściu sprawca został najpierw zabrany do szpitala, natomiast w niedzielę doprowadzono go na komisariat. Policja zarzuca mu bezprawne zajęcie samolotu i napad.

Źródła: Portal 24, RTL News

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