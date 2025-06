Rzecznik Kremla nawiązał w ten sposób do wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził, że wie, gdzie przebywa przywódca Iranu Ali Chamenei. Pieskow uprzedził, że odpowiedź Rosji byłaby "bardzo negatywna" , gdyby doszło do zamachu na jego życie.

To reakcja na publikację "The Guardian" wedle której amerykańscy urzędnicy ds. obrony zostali poinformowani, że użycie konwencjonalnych bomb przeciwko irańskiemu podziemnemu zakładowi wzbogacania uranu w Fordo nie wystarczyłoby do jego całkowitego zniszczenia. Konieczne byłoby także użycie taktycznej broni jądrowej z bombowca B-2.