Pies-influencer i 1000 euro grzywny. Fin pożałował sesji na fiordach

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

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1000 euro grzywny zapłacił Atte Kalke za zrobienie zdjęcia swojemu psu. Fin jest właścicielem golden retrievera o imieniu Leevi. Jedną z wycieczek, podczas której czworonóg miał sesję zdjęciową, przerwała norweska policja. Wszystko przez pobliskie lotnisko.

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Golden retriever Leevi
Fin chcący zrobić w Norwegii zdjęcie swojemu psu-influencerowi otrzymał od policji 1000 euro grzywny.Instragram/thegoldenleevimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Fin Atte Kalke otrzymał grzywnę w wysokości 1000 euro za fotografowanie swojego psa-influencera na łonie przyrody na północy Norwegii.
  • Fin wykonał sesję zdjęciową za pomocą drona, nie wiedząc , że w pobliżu znajduje się lotnisko. Port musiał zostać zamknięty, a norweska policja skonfiskowała drona.
  • Norweskie przepisy dotyczące użycia dronów zostały zaostrzone po 2022 roku z powodu względów bezpieczeństwa związanych z wojną na Ukrainie.
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Atte Kalke, właściciel Leevi, którego na TikToku śledzi 88 tys. osób, został ukarany grzywną w wysokości 1000 euro za fotografowanie swojego psa - podał fiński publiczny nadawca Yle.

Podczas podróży po Norwegii, u wybrzeży Oceanu Arktycznego, Kalke nagrywał materiały z udziałem psa za pomocą drona. To zwróciło uwagę norweskiej policji.

Norweska policja poinformowała, że nieopodal wzgórza Komsatoppen, gdzie nagrywał Fin, znajduje się lotnisko. Mężczyzna i pies-influencer zostali zatrzymani, a na posterunku dowiedzieli się, że przez sesję zdjęciową lotnisko zostało czasowo zamknięte.

Incydent w Norwegii. Grzywna za sesję zdjęciową psa-influencera

Jak wyjaśnia Yle, w 2022 r., po napaści Rosji na Ukrainę, Norwegia znacznie zaostrzyła prawo regulujące loty dronów. Interwencja policji związana była nie tylko z niebezpieczeństwo dla samolotów startujących i lądujących na lotnisku nieopodal Komsatoppen, ale także ze względu na zagrożenie wywiadowcze.

- Doszło do jakiegoś zaćmienia mózgu. Czy to dlatego, że będąc na tym pustkowiu, nigdy nie przyszło mi do głowy, że w pobliżu może być lotnisko? - powiedział Atte Kalke w nagraniu opublikowanym po incydencie.

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Po przetransportowaniu na komendę i złożeniu wyjaśnień Fin otrzymał grzywnę w wysokości 12 tys. koron norweskich, czyli równowartości ok. 4,7 tys. zł. Ponadto policja zarekwirowała jego drona.

Fin przyznał, że wstydzi się swojego postępowania, lecz jego czujność uśpiło to, że wbudowane w oprogramowania drona systemy ostrzegania o strefie zakazu lotów nie zadziałały. - Najważniejsze jest to, że Leevi nie trafił za kratki - zażartował.

Źródło: Yle

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