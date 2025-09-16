W skrócie Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Berlin, by spotkać się z liderami Niemiec i omówić kwestie bezpieczeństwa Europy oraz stosunków bilateralnych.

W wywiadzie dla "Bilda" poruszono sprawę rosyjskiego ataku dronami na polską przestrzeń powietrzną oraz potrzebę lepszego przygotowania NATO na ewentualne zagrożenia.

W rozmowie zapytano także o reparacje wojenne od Niemiec, które polski prezydent uznaje za otwartą kwestię wymagającą konstruktywnej debaty.

Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Berlinie z wizytą, podczas której spotka się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem.

Przywódca Polski w poniedziałek udzielił wywiadu "Bildowi", w którym pytany był m.in. o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do której doszło w ubiegłym tygodniu.

Karol Nawrocki z wizytą w Berlinie. Padło pytanie o rosyjskie drony, "nie mamy wątpliwości"

- Nie mamy wątpliwości, że był to atak zorganizowany bezpośrednio z Moskwy. To rodzaj ataku, który pokazuje, do czego zdolny jest Władimir Putin - oświadczył Karol Nawrocki.

Jednocześnie prezydent Polski zaznaczył, że "nie będzie już takich ataków na terytorium NATO", a Sojusz Północnoatlantycki "będzie jeszcze lepiej przygotowany". - Musimy zrobić wszystko, żeby być przygotowanymi do wojny, bo tylko wtedy będzie pokój - podkreślił.

- Niektóre kraje zachodnie, w tym Niemcy, prowadziły interesy z Federacją Rosyjską, zachęcając ją w ten sposób finansowo i gospodarczo do ataku na Ukrainę - mówił Nawrocki w wywiadzie. Polski przywódca popiera także propozycję prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczącą rezygnacji z importu rosyjskiej ropy przez kraje NATO.

- Wszystkie kraje, które pragną pokoju i wolności, powinny zrezygnować z dotowania Federacji Rosyjskiej - stwierdził Karol Nawrocki, oceniając, że interesy z Moskwą tylko ją zachęcają, "w wtedy może się wydarzyć to, co miało miejsce w Ukrainie".

- Tylko sankcje i tylko Donald Trump jako prezydent USA mogą wywrzeć presję na Putina, aby zakończył wojnę i zachował integralność terytorialną Ukrainy - stwierdził prezydent Polski. Jednocześnie dodał, że "Europa powinna wspierać republikanina w jego staraniach".

Reparacje wojenne. Prezydent: To bardzo ważny temat dla Polaków

W wywiadzie dla "Bilda" Karol Nawrocki został także zapytany, czy podczas wizyty w Niemczech i spotkań z przywódcami kraju, poruszony zostanie temat reparacji wojennych. Prezydent Polski mówił o raporcie opracowanym przez zespół parlamentarny, który oszacował wysokość odszkodowań za straty wojenne na 6,2 bln zł. - To dla nas punkt odniesienia - powiedział.

Nawrocki podkreślił, że kwestia reparacji wojennych jest "bardzo ważna dla Polaków". Jak dodał, chodzi o "otwarcie konstruktywnej debaty" między Polską a Niemcami, czyli partnerami w Unii Europejskiej i NATO.

- Uznaję, że reparacje są ważne i dla Polski, i dla naszych partnerów, dla Niemiec, żeby tę sprawę zakończyć - mówił prezydent, dodając, że wbrew temu, co twierdzi niemiecki rząd, "temat reparacji nie jest zamknięty w sposób prawny".

