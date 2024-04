Papież Franciszek pojawi się na czerwcowym szczycie grupy G7. Zaproszenie na to wydarzenie wystosowała do głowy Kościoła premier Włoch Giorgia Meloni. Jak wspomniała chce, aby papież wypowiedział się na temat sztucznej inteligencji i jej etycznym wykorzystywaniu. - Jego obecność dodaje prestiżu naszemu narodowi i całej grupie G7 - powiedziała Meloni. To pierwszy raz w historii, gdy obrady grupy G7 mają się odbyć z uczestnictwem papieża.