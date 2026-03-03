W skrócie Sekretariat Generalny Synodu opublikował raporty, dotyczące obecności Kościoła w przestrzeni cyfrowej oraz formacji kapłaństwa.

Raport Grupy Studyjnej Synodu numer trzy wskazuje na konieczność instytucjonalnego włączenia misji cyfrowej, refleksji nad jurysdykcją terytorialną oraz formacji duchownych i świeckich w zakresie kultury cyfrowej.

Raport Grupy Studyjnej Synodu numer cztery zaleca m.in. wspólną formację duchownych, świeckich i konsekrowanych, udział kobiet we wszystkich poziomach formacji oraz rozwijanie współodpowiedzialności i rozeznawania wspólnotowego.

"Raporty końcowe należy rozumieć jako dokumenty robocze - punkt wyjścia, a nie dojścia. Choć mają charakter roboczy, zawierają już cenne wskazania - co potwierdzają dokumenty - którymi Kościoły lokalne i różne środowiska kościelne mogą inspirować się już teraz" - wyjaśnił sekretarz generalny Synodu kard. Mario Grech.

Serwis vaticannews.va wskazuje, że decyzję o upublicznieniu raportów podjął papież Leon XIV, aby "podzielić się owocami refleksji z całym Ludem Bożym i realizować zasadę przejrzystości oraz rozliczalności".

Watykan a przestrzeń cyfrowa. Pierwszy taki raport

Raport Grupy Studyjnej Synodu numer trzy poświęcony został obecności Kościoła w przestrzeni cyfrowej.

Twórcy dokumentu zwrócili uwagę na konieczność przeprowadzenia w Kościele wewnętrznych reform w tym zakresie.

W piśmie wskazano na konieczność: instytucjonalnego włączenia misji cyfrowej w struktury Kościoła, pogłębienie refleksji nad jurysdykcją terytorialną w kontekście wspólnot internetowych oraz systemową formację duchownych i świeckich do kultury cyfrowej.

Formacja duchownych. Nowe zalecenia Sekretariatu Generalnego Synodu

Grupa Studyjna Synodu numer cztery przyjrzała się natomiast formacji nowych duchownych. W tym raporcie stwierdzono m.in. że duchowni muszą być bardziej otwarci na współpracę ze świeckimi członkami Kościoła.

W dokumencie przedstawiono następujące rekomendacje: naprzemienność formacji seminaryjnej i życia we wspólnotach parafialnych lub innych środowiskach kościelnych; wspólne etapy formacyjne z osobami świeckimi i konsekrowanymi już od etapu propedeutycznego; włączenie kompetentnych kobiet jako współodpowiedzialnych na wszystkich poziomach formacji, także w zespołach firmatorów; rozwijanie kompetencji w zakresie współodpowiedzialności i rozeznawania wspólnotowego.

Sekretariat Generalny Synodu wraz z właściwymi dykasteriami przełoży wnioski raportów na propozycje operacyjne dla całego Kościoła, które zostaną przedłożone papieżowi.

