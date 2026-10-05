W skrócie Andrzej Mountbatten-Windsor złożył pozew przeciwko policji, kwestionując legalność przeszukań związanych z jego aresztowaniem w kontekście akt Epsteina.

Były książę został zatrzymany w dniu 66. urodzin, przesłuchany przez policję i zwolniony, a śledczy zabezpieczyli dokumenty podczas przeszukania jego posiadłości.

To pierwszy od czasu procesu Karola I przypadek, gdy członek rodziny królewskiej kwestionuje legalność postępowania karnego wobec siebie.

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Według poniedziałkowych doniesień "The Telegraph" były książę pozwał policję w związku z jego aresztowaniem opartym na aktach sprawy Jeffreya Epsteina, ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany przez policję w lutym, w dniu swoich 66. urodzin. Trafił następnie do aresztu "w związku z podejrzeniem nadużycia władzy publicznej". Był przesłuchiwany przez prawie 12 godzin, zanim ostatecznie został zwolniony i objęty dalszym postępowaniem.

Śledczy przez kilka dni przeszukiwali Marsh Farm i Royal Lodge, zabezpieczając dokumenty oraz inne przedmioty.

Były książę aresztowany w dniu urodzin. Andrzej Mountbatten-Windsor idzie do sądu

Dochodzenie miało związek ze skargą dotyczącą rzekomego udostępniania przez byłego księcia poufnych materiałów zmarłemu finansiście Jeffreyowi Epsteinowi - podała stacja BBC. Do tych działań miało dojść w latach 2001-2011, kiedy Mountbatten-Windsor był specjalnym przedstawicielem rodziny królewskiej ds. handlu i inwestycji.

Według "The Telegraph" były książę złożył "wniosek o sądową kontrolę legalności nakazów przeszukania, na mocy których policja przeprowadziła nalot na jego dom w posiadłości Sandringham oraz na jego dawną rezydencję Royal Lodge w Windsorze".

Prawnicy Mountbatten-Windsora chcą zbadać, czy nakazy przeszukania zostały wydane zgodne z prawem. W Sądzie Najwyższym ma odbyć się niejawne posiedzenie, podczas którego rozstrzygnięte zostanie, czy można ujawnić niektóre dokumenty sądowe związane z postępowaniem.

Pierwsza taka sytuacja od setek lat. Były książę kwestionuje działania policji

Według informacji Reutersa rozprawa sądowa odbędzie się w czwartek za zamkniętymi drzwiami. Mountbatten-Windsor wszczął postępowanie sądowe przeciwko policji Thames Valley. Ta potwierdziła agencji, że jest stroną w postępowaniu sądowym dotyczącym wydania wspomnianych nakazów.

"The Telegraph" podkreślił, że jest to pierwszy przypadek od procesu Karola I w 1649 roku, kiedy członek rodziny królewskiej zakwestionował zgodność z prawem toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego.

Były książę został zmuszony do rezygnacji z wszelkich oficjalnych obowiązków królewskich w 2019 roku z powodu swoich powiązań z Epsteinem. W październiku ubiegłego roku - w obliczu kolejnych rewelacji na temat ich relacji - starszy brat pozbawił go tytułów i honorów.

Andrzej Mountbatten-Windsor zaprzecza jakimkolwiek nadużyciom w związku z Epsteinem.

Źródła: agencja Reutera, BBC, "Telegraph"



