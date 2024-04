Informacja o zakażeniu człowieka wirusem AH5N1 ujrzała światło dzienne na początku kwietnia . Władze USA przekazały wówczas, że zainfekowana osoba to pracownik farmy mlecznej w Teksasie.

Badania wykazały, że do zainfekowania doszło po kontakcie ze świeżym mlekiem pochodzącym od zakażonego bydła. - To pierwszy przypadek zakażenia człowieka ptasią grypą za pośrednictwem krowy - oznajmiła Wenqing Zhang, szefowa globalnego programu zwalczania grypy WHO.