Tajwańskie siły powietrzne niemal codziennie monitorują i ostrzegają przed chińskimi samolotami, które regularnie przelatują nad wyspą. Tajpej postrzega te prowokacje jako część trwającej "kampanii nękania", mającej na celu testowanie i wyczerpywanie znacznie mniejszych od siebie sił Tajwanu. Jest to także element wywierania presji politycznej na władze wyspy.

Ćwiczenia, które przeprowadzono, zachodnie media opisują jako "przełomowe". Administracja prezydenta Lai Ching-te naciskała na wprowadzenie bardziej realistycznego szkolenia bojowego, które opierałoby na symulacji prawdziwej walki - donosi agencja Reutera.

Tajwan demonstruje siłę. Pierwszy raz pokazano ćwiczenia publiczności

Manewry odbyły się w bazie lotniczej Chiayi na południu wyspy. W ramach ćwiczeń m.in. załadowano amerykańskie pociski przeciwlotnicze AIM-9M Sidewinder i AIM-120 AMRAAM na myśliwiec Lockheed Martin LMT.N F-16V, aby szybko przygotować maszynę do lotu.

- Dzięki temu samolot może w najkrótszym możliwym czasie uzupełnić amunicję i paliwo oraz szybko przystąpić do ataku - powiedział reporterom oficer Wu Bo-jhih.

Tajwan rutynowo organizuje ćwiczenia przed świętem Nowego Roku Księżycowego, które odbędzie się w przyszłym miesiącu. Były to jednak pierwsze ćwiczenia odbywające się w obecności mediów i publiczności.

Tajwan. Ćwiczenia błyskawicznego reagowania na wypadek wojny

Pilot Shih Shun-de powiedział agencji Reutera, że ważne jest, aby ludzie wiedzieli, jak szybko siły powietrzne mogą reagować. - Ćwiczenia pozwalają społeczeństwu zobaczyć rezultaty realistycznego, zorientowanego na walkę szkolenia sił powietrznych - dodał.

Jak podkreślono, wielokrotne próby odparcia natarcia chińskich sił powietrznych dają tajwańskim pilotom myśliwców możliwość zdobycia realnych doświadczeń bojowych.

Tajwan. Ćwiczenia przy udziale publiczności I-HWA CHENG AFP

W szczytowym okresie zimnej wojny obie siły powietrzne regularnie toczyły ze sobą walki nad Cieśniną Tajwańską, jednak od dziesięcioleci nie doszło do ani jednego ostrzału.

W środę, podczas ceremonii wręczenia awansów oficerskich, prezydent Lai powiedział, że szkolenie wojska musi być "bardziej praktyczne, elastyczne i bliższe realnej walce".

- Jednocześnie musimy opracować szereg strategii pokonania wroga, wykorzystując technologię i sztuczną inteligencję, aby zbudować skuteczne, wiarygodne i zmodernizowane siły obronne - dodał.

Konflikt Chiny - Tajwan. Spór od dziesięcioleci

Oficjalna nazwa Tajwanu (Republika Chińska) odzwierciedla fakt, że jest on bezpośrednią kontynuacją Republiki Chińskiej istniejącej w Chinach kontynentalnych w latach 1912-1949, ustanowionej po obaleniu cesarstwa. W 1949 roku władzę w kraju przejęły siły komunistyczne, które proklamowały powstanie Chińskiej Republiki Ludowej.

Rząd republiki ewakuował się na Tajwan, który miał posłużyć za przyczółek do wyzwolenia kraju, co nie doczekało się jednak realizacji.

Obecnie Tajwan jest państwem nieuznawanym, choć nigdy nie ogłosił swojej niepodległości. Należy do grona wysokorozwiniętych "azjatyckich tygrysów", a jego system demokratyczny uznawany jest za jeden z najbardziej rozwiniętych na świecie.

Pekin - w myśl "polityki jednych Chin" - uznaje Tajwan za część własnego terytorium. Ewentualne ogłoszenie niepodległości miałoby skutkować natychmiastową inwazją.

Źródło: Reuters

