Rosyjskie okręty na Jeziorze Ładoga. "Będą mogły operować wokół całego półwyspu"

Rosyjskie manewry na wielu akwenach. Ponad 400 okrętów

Tamtejsze media komentują, że działania Rosji na Jeziorze Ładoga są odpowiedzią na przystąpienie Finlandii do NATO. Kraj w maju 2022 roku złożył wniosek o przystąpienie do Sojuszu, po tym, jak Władimir Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę. Historyczny dzień nastąpił w kwietniu 2023 roku, kiedy to Finlandia dołączyła do NATO.