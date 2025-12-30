Pierwszy taki atak Amerykanów? Trump reaguje na doniesienia mediów

W skrócie Według CNN atak na port w Wenezueli przeprowadziła CIA, co stanowiło pierwszy lądowy atak USA na tym terenie.

Donald Trump potwierdził przeprowadzenie ataku, podkreślając jego siłę oraz zniszczenie obiektu używanego do handlu zakazanymi substancjami.

Władze USA zwiększają nacisk na reżim Maduro.

Według informacji do których dotarło BBC, w zaatakowanym doku przechowywać i przeładowywać narkotyki miał gang Tren de Aragua. Zdaniem dziennikarzy za atakiem stoi Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA). O ataku na wenezuelski port Trump powiedział w rozmowie nowojorskim radiem WABC.

- Nie wiem, czy czytaliście, czy widzieliście. Oni mają dużą fabrykę albo duży zakład. (...) Rozwaliliśmy to, uderzyliśmy w nich bardzo mocno - stwierdził prezydent USA.

USA zaatakowały na lądzie w Wenezueli? Ustalenie mediów, Trump komentuje

Był to pierwszy amerykański atak lądowy wewnątrz Wenezueli. Zniszczenie miało znaczenie głównie symboliczne i nie zostało zauważone nawet wewnątrz kraju Ameryki Południowej.

Amerykański prezydent dodał, że "doszło do dużej eksplozji w obszarze doków, gdzie ładują swoje łodzie narkotykami".

W wybuchu nikt nie ucierpiał, gdyż pomieszczenie było puste. BBC dodało, że wsparcia wywiadowczego dla operacji miały udzielić siły specjalne USA, jednak rzeczniczka Allie Weiskopf zaprzeczyła.

Napięcie na linii USA-Wenezuela. Trump nie uznaje Maduro

Według źródeł, na które powołuje się BBC, Donald Trump na początku 2025 roku rozszerzył uprawnienia CIA o prowadzenie operacji w Ameryce Łacińskiej, w tym w Wenezueli, jednak miało się to ograniczyć jedynie do ataków na podejrzanych handlarzy ludźmi na morzu, a nie na lądzie.

Trump nie uznaje prezydenta Nicolasa Maduro za prawowitego przywódcę Wenezueli, oskarżając go o kierowanie kartelem narkotykowym. Amerykanie dokonują od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które, według służb USA, transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA w poniedziałek ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich, a także nazwał reżim Maduro "zagraniczną organizacją terrorystyczną".

