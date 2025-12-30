Pierwszy taki atak Amerykanów? Trump reaguje na doniesienia mediów
Pierwszy lądowy atak na terenie Wenezueli, który był wymierzony w przemytników, miał zostać przeprowadzony przez CIA na zlecenie prezydenta USA. Do uderzenia doszło pod koniec grudnia - opisuje CNN. Donald Trump skomentował te doniesienia podczas jednej z konferencji.
Według informacji do których dotarło BBC, w zaatakowanym doku przechowywać i przeładowywać narkotyki miał gang Tren de Aragua. Zdaniem dziennikarzy za atakiem stoi Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA). O ataku na wenezuelski port Trump powiedział w rozmowie nowojorskim radiem WABC.
- Nie wiem, czy czytaliście, czy widzieliście. Oni mają dużą fabrykę albo duży zakład. (...) Rozwaliliśmy to, uderzyliśmy w nich bardzo mocno - stwierdził prezydent USA.
USA zaatakowały na lądzie w Wenezueli? Ustalenie mediów, Trump komentuje
Był to pierwszy amerykański atak lądowy wewnątrz Wenezueli. Zniszczenie miało znaczenie głównie symboliczne i nie zostało zauważone nawet wewnątrz kraju Ameryki Południowej.
Amerykański prezydent dodał, że "doszło do dużej eksplozji w obszarze doków, gdzie ładują swoje łodzie narkotykami".
W wybuchu nikt nie ucierpiał, gdyż pomieszczenie było puste. BBC dodało, że wsparcia wywiadowczego dla operacji miały udzielić siły specjalne USA, jednak rzeczniczka Allie Weiskopf zaprzeczyła.
Napięcie na linii USA-Wenezuela. Trump nie uznaje Maduro
Według źródeł, na które powołuje się BBC, Donald Trump na początku 2025 roku rozszerzył uprawnienia CIA o prowadzenie operacji w Ameryce Łacińskiej, w tym w Wenezueli, jednak miało się to ograniczyć jedynie do ataków na podejrzanych handlarzy ludźmi na morzu, a nie na lądzie.
Trump nie uznaje prezydenta Nicolasa Maduro za prawowitego przywódcę Wenezueli, oskarżając go o kierowanie kartelem narkotykowym. Amerykanie dokonują od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które, według służb USA, transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych.
Prezydent USA w poniedziałek ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich, a także nazwał reżim Maduro "zagraniczną organizacją terrorystyczną".
