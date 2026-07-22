W skrócie Premier Anglii Andy Burnham ogłosił, że maksymalna cena jednorazowego biletu autobusowego zostanie obniżona do dwóch funtów na co najmniej 12 miesięcy.

Obniżka cen ma obowiązywać przez 12 miesięcy od 1 stycznia 2027 roku.

Niższe ceny mają szczególnie pomóc mieszkańcom terenów wiejskich i nadmorskich oraz młodym ludziom, dla których koszty dojazdu mogą być barierą.

W ramach szerszego planu poprawy transportu publicznego rząd planuje też rozszerzenie systemu franczyzy autobusowej i umożliwienie lokalnym władzom większej kontroli nad przewozami.

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Jak poinformowało biuro premiera Wielkiej Brytanii, pasażerowie autobusów miejskich od 1 stycznia 2027 roku będą mogli korzystać z niższych cen przejazdów. Maksymalna cena biletu jednorazowego będzie zmniejszona z obecnych trzech do dwóch funtów, co oznacza obniżkę o jedną trzecią.

Nowe rozwiązanie ma obowiązywać przez cały 2027 rok. Rząd przeznaczy na ten cel dodatkowe środki w wysokości około 400 mln funtów.

- Dobre i niedrogie połączenia transportowe są niezbędne. Nikt nie powinien być pozbawiony dostępu do nich i pozostawiony w tyle - zakomunikował Andy Burnham.

Anglia. Premier Burnham ogłasza: Tańsze bilety autobusowe

Według rządu autobusy są kluczowym środkiem transportu dla milionów mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. Zapewniają dojazd do pracy, szkół, uczelni, placówek ochrony zdrowia oraz umożliwiają kontakt z rodziną i korzystanie z lokalnych usług.

Władze wskazują, że poprzedni limit cen biletów na poziomie dwóch funtów przyniósł wyraźny wzrost liczby podróży. W ciągu zaledwie 10 miesięcy od jego wprowadzenia autobusy przewiozły około 30 milionów dodatkowych pasażerów.

Rząd podkreśla, że bez ograniczenia cen bilety na najdroższych trasach mogłoy kosztować ponad 10 funtów. Nowy limit ma szczególnie pomóc mieszkańcom terenów wiejskich i nadmorskich, gdzie ceny przejazdów często są wyższe, a dostęp do transportu publicznego bardziej ograniczony.

Tańsze bilety mają również ułatwić młodym ludziom wejście na rynek pracy. Koszty dojazdu często stanowią istotną barierę dla osób rozpoczynających karierę zawodową.

- Niższe ceny biletów pomogą ludziom dotrzeć tam, gdzie muszą, dając im przestrzeń do oddychania i pomagając w pokryciu kosztów utrzymania - mówił Burnham.

Tańsze bilety autobusowe w Anglii. Rząd przeznaczy setki milionów funtów

Sekretarz transportu Heidi Alexander zaznaczyła, że celem zmian jest ułatwienie codziennych podróży mieszkańcom Anglii.

- Obniżamy ceny biletów o jedną trzecią, aby pomóc w utrzymaniu kosztów utrzymania, stworzyć nowe możliwości i zapewnić ludziom kontakt z pracą, szkołą, opieką zdrowotną oraz przyjaciółmi i rodziną - powiedziała.

Środki mają pochodzić z reorganizacji wydatków budżetowych. Jak poinformował rząd, na ten cel przeznaczono dodatkowe 454 mln funtów.

Odpowiedzialny za skarb państwa John Healey przekonywał, że rozwiązanie nie będzie dodatkowym obciążeniem dla podatników.

Obecnie większość biletów autobusowych poza Londynem objęta jest limitem trzech funtów, który obowiązuje do końca marca 2027 roku. Nowe przepisy mają zatrzymać planowane podwyżki.

Manchester jako przykład. Chodzi o komunikację miejską

Zmiany mają być częścią szerszego planu poprawy transportu publicznego. Rząd Wielkiej Brytanii wspiera sześć urzędów miejskich we wdrażaniu systemu franczyzy autobusowej, który pozwoli lokalnym władzom przejąć większą kontrolę nad organizacją przewozów.

Jednym z przykładów jest sieć autobusów w aglomeracji Manchesteru. Andy Burnham wprowadził takie rozwiązanie 2022 roku, kiedy był tam burmistrzem. W mieście od czterech lat obowiązuje limit ceny pojedynczego biletu na poziomie dwóch funtów.

Władze zapowiedziały również konsultacje dotyczące przyznania burmistrzom dodatkowych uprawnień planistycznych. Mają one umożliwić lokalnym liderom większy wpływ na decyzje dotyczące transportu publicznego i lepsze dopasowanie usług do potrzeb mieszkańców.

Jason Prince, dyrektor Urban Transport Group, ocenił ruch premiera pozytywnie. - Niższe ceny biletów nie tylko sprawiają, że podróżowanie autobusem staje się bardziej przystępne cenowo, ale mogą również znacząco zwiększyć liczbę pasażerów - powiedział.





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