"Pierwszy raz w historii". Ukraina rusza na pomoc państwu UE

W skrócie Strażacy z Ukrainy po raz pierwszy dołączyli do mechanizmu ochrony ludności Unii Europejskiej, kierując swój zespół do Francji w celu walki z pożarami lasów.

Od wielu tygodni Francja zmaga się z bezprecedensowymi pożarami, które zniszczyły znaczne obszary lasów i budynków oraz wymusiły masowe ewakuacje.

Polscy strażacy dołączą do działań ratowniczych w Hiszpanii, wspierając akcje gaśnicze w regionie Castilla-La Mancha przez cały sierpień.

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"Pierwszy raz w historii Ukraina dołączyła do europejskiego mechanizmu ochrony ludności w roli podmiotu zapewniającego pomoc. 70-osobowy zespół ukraińskich strażaków jest już w drodze do Francji, aby wspomóc walkę z pożarami lasów" - przekazała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

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Pożary we Francji. Strażacy z Ukrainy pomogą walczyć z ogniem

"Broniąc się przed agresją Rosji, Ukraina pomaga jednocześnie chronić życie ludzi w całej Europie. To właśnie jest europejska solidarność. Każdego dnia Ukraina pokazuje, że jej miejsce jest w naszej Unii" - dodała europejska polityczka.

Za pomoc w walce z ogniem ukraińskim strażakom podziękował także prezydent Francji Emmanuel Macron, publikując post w języku ukraińskim. Kraj ten od tygodni zmaga się z bezprecedensowymi pożarami lasów.

"Zawsze gotowi pomóc tym, którzy pomagają nam!" - odpowiedział krótko we wpisie w serwisie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Na południowym zachodzie państwa trwa walka z największym od niemal 80 lat pożarem, który udało się opanować dopiero po ponad tygodniu akcji gaśniczej. W piątek z kolei silne wiatry roznieciły płomienie w południowo-wschodnim regionie Var. Ogień w ciągu zaledwie kilku godzin rozprzestrzeniły się tam na obszarze około 1000 hektarów.

Tymczasem w pobliżu miasta Bordeaux ogień strawił 42 000 hektarów lasu sosnowego i zniszczył około 240 domów wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Ewakuowano tam ponad 200 tys. osób.

Potężny ogień w Hiszpanii. Polscy strażacy ruszą na pomoc

Z potężnym ogniem walczy także sąsiednia Hiszpania. W ostatnich dniach największe pożary szalały w lasach położonych koło Madrytu, a także na terenie kompleksów leśnych i łąk w prowincjach Avila i Toledo, gdzie w sumie spłonęło ponad 80 tys. ha.

W akcji gaśniczej w tym kraju wezmą udział także polscy strażacy, którzy w sobotę wylecieli do Francji z lotniska w Balicach. Łącznie Francuzów wspomoże 105 członków Państwowej Straży Pożarnej, pełniących służbę w trzech 35-osobowych zmianach przez cały sierpień.

Po dotarciu do regionu Castilla-La Mancha grupa będzie pozostawała w pełnej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych przez cały okres pobytu i może zostać zadysponowana do akcji na żądanie strony hiszpańskiej.

Powodzenia w misji w Hiszpanii polskim strażakom życzyli minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.





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