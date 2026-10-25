W skrócie We Francji odnotowano pierwszy w historii przypadek zakażenia człowieka wirusem Shamonda, w wyniku którego zmarł pacjent z przewlekłymi chorobami i obniżoną odpornością.

Główny Inspektorat Sanitarny uspokaja, że incydent dotyczy osoby z osłabioną odpornością i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ogółu populacji w związku z brakiem transmisji.

Wirus Shamonda przenosi się za pośrednictwem kuczmanów (owad - red.) między zwierzętami, a w Europie jego obecność u bydła i koni stwierdzono po raz pierwszy w czerwcu 2026 roku.

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W ostatnich dniach francuskie władze zgłosiły, że doszło do pierwszego w historii zakażenia człowieka wirusem Shamonda (SHAV), który dotychczas wykrywany był wyłącznie u zwierząt.

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał w sobotę, że zgodnie z informacjami strony francuskiej, zakażony pacjent zmarł prawdopodobnie na skutek powikłań wywołanych przez ten patogen.

Wirus Shamonda u człowieka. GIS wydał komunikat

"Jest to pojedynczy przypadek, dotyczy osoby przewlekle chorej z bardzo poważnie osłabioną odpornością. W ocenie francuskich służb sanitarnych nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia ogółu populacji" - uspokaja GIS.

W komunikacie nadmieniono też, że dotychczas nie stwierdzono transmisji wirusa Shamonda z człowieka na człowieka. Ponadto nie zdarzały się też dotąd przypadki przeniesienia wirusa ze zwierząt na ludzi.

Jednocześnie czytamy, że obecnie nie ma swoistego leczenia przyczynowego zakażeń wirusem Shamonda ani u ludzi, ani u zwierząt. "Postępowanie polega na leczeniu objawowym i wspomagającym. Nie są również dostępne szczepionki przeciwko temu konkretnie wirusowi dla ludzi ani zwierząt" - dodano.

Również WHO, otwiera się w nowym oknie zaznacza, że jest to izolowany przypadek, a Światowa Organizacja Zdrowia jest w kontakcie z francuskimi władzami i dokładnie monitoruje sytuację.

Wirus Shamonda. Kiedy go wykryto i jak się przenosi?

Służby sanitarno-epidemiologiczne powiadomiły o śmierci człowieka zakażonego wirusem Shamonda w czwartek. Pacjent był ciężko chory, cierpiał także na bardzo obniżoną odporność. Śledczy mają ocenić, czy wirus był bezpośrednią przyczyną śmierci, czy tylko się do niej przyczynił.

Główny Inspektorat Sanitarny wyjaśnia, że wirus Shamonda rozprzestrzenia się za pośrednictwem kuczmanów, tzw. meszek, które przenoszą go między zwierzętami.

Po raz pierwszy wirus wyizolowano od bydła w Nigerii w 1965 roku - od tego czasu odnotowywano jego występowanie u zwierząt w krajach afrykańskich oraz w Japonii.

"W Europie wirus wykryto po raz pierwszy w czerwcu 2026 roku - u bydła w południowych Niemczech i Szwajcarii. Od tamtej pory stwierdzono jego obecność u krów mlecznych oraz koni w Europie Zachodniej, między innymi w Austrii, Belgii i Francji, otwiera się w nowym oknie" - dodaje GIS.



