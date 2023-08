Jak podaje BBC, nowe regulacje dotyczące ostrzeżeń weszły w życie we wtorek, a same napisy pojawią się od przyszłego roku. Producenci tzw. setek będą zobligowani do umieszczenia ostrzeżeń już od lipca 2024 roku, w przypadku pozostałych papierosów zmiany będą musiały zostać wprowadzone do kwietnia 2025 roku.