Pierwszy kraj bez gotówki? Europejskie państwo szykuje rewolucję

Albania do 2030 roku ma całkowicie zrezygnować z gotówki. Taki śmiały plan zaproponował premier Edi Rama. Na drodze do jego realizacji stoi jednak wiele przeszkód. Jedną z najważniejszych jest fakt, że Albańczycy nie ufają bankom. Planów premiera nie ułatwi także to, że mniej niż połowa społeczeństwa posiada konto bankowe.