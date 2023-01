Zjednoczone Emiraty Arabskie planują włączyć edukację o Holokauście do programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich - poinformowała ambasada tego kraju w Stanach Zjednoczonych.

ZEA oświadczyły, że będą współpracować z Instytutem Monitorowania Pokoju i Tolerancji Kulturowej w Szkole z siedzibą w Tel Awiwie i Londynie oraz z Yad Vashem, muzeum pamięci o Holokauście w Jerozolimie, aby pomóc w opracowaniu nowego programu nauczania.

- Teraz mamy możliwość dotarcia do nowych odbiorców, a Yad Vashem pracuje nad utorowaniem drogi do uświadomienia Holokaustu światu arabskojęzycznemu - powiedział CNN rzecznik organizacji Simmy Allen. - W większości arabskojęzycznego świata do niedawna dialog z Yad Vashem był niewielki lub żaden na temat wydarzeń i okrucieństw Holokaustu - dodał.

Reklama

Nauczanie o Holokauście jest praktycznie nieobecne w rządowych programach nauczania w krajach arabskich. Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczęły jednak w 2020 roku proces normalizacji stosunków z Izraelem na mocy paktu znanego jako Porozumienia z Abrahamem.

Zjednoczone Emiraty Arabskie: Około 90 proc. to migranci

Jak zauważa CNN, minister spraw zagranicznych ZEA Abdullah Bin Zayed odwiedził pod koniec 2020 roku pomnik Holokaustu w Berlinie wraz ze swoim izraelskim odpowiednikiem. W 2021 roku w Dubaju otwarto z kolei pierwszą w arabskim świecie wystawę upamiętniającą Holokaust, a w zeszłym roku minister spraw zagranicznych złożył wizytę w siedzibie Yad Vashem, gdzie złożył wieniec.

Nie jest jasne, czy ruch ZEA będzie dotyczył tylko szkół państwowych, czy też obejmie setki szkół prywatnych w kraju. Ministerstwo edukacji ZEA nie odpowiedziało na prośbę CNN o komentarz. Według danych Banku Światowego około 90 proc. populacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, liczącej około 10 milionów, to emigranci, z których wielu posyła swoje dzieci do prywatnych placówek.

ZEA będzie nauczał o Holokauście. Świat arabski krytykuje

Wielu Arabów spoza Zjednoczonych Emiratów Arabskich krytycznie ocenia ruch ZEA. Internauci oskarżają Emiraty m.in. o "przekazanie Izraelowi kontroli nad swoim programem nauczania", podczas gdy inni kwestionowali, czy odbędzie się to kosztem nauczania historii Palestyńczyków.



ZEA to jeden z kilku państw arabskich, który rozpoczął proces normalizacji stosunków z Izraelem. Ruch ten nie cieszy się jednak szerokim poparciem społecznym. Badanie przeprowadzone przez Washington Institute for Near East Policy w lipcu 2022 roku pokazuje, że ponad 70 proc. ankietowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie negatywnie ocenia normalizację.