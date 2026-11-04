W skrócie Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei oświadczył, że wynik wyborów do Kongresu USA nie zmieni wrogości tego kraju wobec Teheranu ani nie wpłynie na jego politykę.

Przywódca Iranu zagroził, że w przypadku ponownych agresywnych działań ze strony USA i Izraela, Teheran odpowie na znacznie większą skalę niż dotychczas.

Szef irańskiego wymiaru sprawiedliwości Gholamhossein Mohseni Ejei ocenił, że Donald Trump został pokonany zarówno militarnie, jak i politycznie w amerykańskich wyborach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wygrana Partii Demokratycznej w wyborach połówkowych nie zmieni wrogości USA wobec Iranu - wynika z oświadczenia ajatollaha Modżtaby Chameneiego, które cytuje agencja Reutera.

"Ci, którzy wciąż żywią choćby najmniejsze nadzieje, że zachowanie systemu hegemonicznego może ulec zmianie w wyniku zmian partyjnych lub frakcyjnych, lub którzy wyobrażają sobie, że ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych mogą powstrzymać je od wrogości wobec narodu irańskiego, są w poważnym błędzie" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wybory połówkowe w USA dla demokratów. Iran reaguje

Modżtaba Chamenei ostrzegł, że w przypadku ponownych agresywnych działań Teheran odpowie na znacznie większą skalę. Zaznaczył, że zniszczenie amerykańskich baz w regionie oraz kontrolowanie cieśniny Ormuz stanowią element kampanii przeciwko dominacji USA.

"Stany Zjednoczone postrzegają koniec swojej hegemonii jako odległy. My postrzegamy go jako bliski" - dodał najwyższy przywódca Iranu.

W ostatnim czasie prowadzono rozmowy dyplomatyczne między stronami wojny na Bliskim Wschodzie, których celem było zapobiegnięcie wznowienia walk na szeroką skalę. Przywódcy USA i Izraela grozili wznowieniem nalotów na Iran. - "Jeśli takie agresywne działania się powtórzą, zakres wojny znacznie się zwiększy" - przekazał Chamenei.

57-latek został w marcu wybrany najwyższym przywódcą Iranu. Wcześniej po amerykańsko-izraelskich atakach zginął jego ojciec, ajatollah Ali Chamenei. Nowy przywódca komunikuje się za pomocą pisemnych oświadczeń i jeszcze ani razu nie pojawił się publicznie.

Iran o Trumpie po wyborach połówkowych

Demokraci przejęli kontrolę nad Kongresem USA po wtorkowych wyborach uzupełniających - wynika z sondaży exit poll.

Jak oceniła agencja AFP, odzwierciedla to gniew obywateli wywołany rosnącymi kosztami życia i gwałtownym wzrostem cen paliw, spowodowanym wojną przeciwko Iranowi.

Szef irańskiego wymiaru sprawiedliwości Gholamhossein Mohseni Ejei pochwalił wyniki wyborów połówkowych, stwierdzając, że Donald Trump został "pokonany zarówno militarnie, jak i politycznie". - Z pewnością zadamy mu kolejne porażki - dorzucił.

Źródła: AFP, Reuters



